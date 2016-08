Jogadores cantam parabéns ao clube, e Cristian celebra boa atuação

Os jogadores do Corinthians saíram em disparada para o gol defendido por Cássio no segundo tempo da partida contra o Fluminense assim que o árbitro Elmo Alves Resende determinou o final do jogo entre as equipes, na noite desta quarta-feira, em Edson Passos. Contentes pelo empate por 1 a 1, os atletas foram comemorar com a torcida localizada naquela arquibancada os 106 anos do Alvinegro, completados nesta quinta.

Nascido em 1º de setembro de 1910, o clube foi homenageado pelos atletas com uma salva de palmas, no ritmo da bateria que embalava centenas de corintianos presentes ao local da partida. Além da festa, os corintianos celebraram o alívio por fazer um bom jogo diante do Tricolor Carioca, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

“Tínhamos a obrigação de jogar bem. Estamos fechados com o Cristóvão e a diretoria, a torcida merecia um bom jogo. Nosso grupo está de parabéns, e o Corinthians de parabéns pelo aniversário”, comentou o volante Cristian, que assumiu a faixa de capitão no triunfo.

Antes do embate, Cristian já havia ressaltado a importância de um bom resultado, principalmente por conta do 2 a 0 sofrido frente a Ponte Preta, na pior atuação sob a batuta de Cristóvão. Outro líder do elenco, o goleiro Cássio também saiu radiante pela igualdade.

“Muito feliz com a atitude do time, que brigou, mesmo com tantas saídas de jogadores, acho que nunca saíram tantos jogadores de uma equipe em tão pouco tempo. Quem entra está indo bem, estamos no G-4, conseguimos um bom resultado aqui. Fiquei feliz com o time”, apontou o arqueiro, que manteve a avaliação de que sofreu uma falta no gol do Fluminense, marcado por Marquinho.

O jogo de volta entre as duas equipes está marcado para o dia 21 de setembro, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera. A próxima vez que os comandados de Cristóvão Borges entram em campo, porém, será na quinta-feira, dia 8 de setembro, quando o Timão recebe o Sport, às 19h30 (de Brasília), em Itaquera.

