Ex-Tricolor, Jabá explica escolha pelo Timão e diz que já rejeitou europeus

Uma das maiores esperanças das categorias de base do Corinthians, o atacante Léo Jabá por pouco não foi revelado pelo São Paulo. Presente no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, no último domingo, o avante corintiano explicou que a distância e o mau desempenho na escola impediram que ele seguisse carreira no Tricolor.i

“Eu sou natural de Santo André e, na época em que jogava a Copa Diarinho, um olheiro do São Paulo me viu e chamou para treinar na escolinha do São Paulo lá em São Mateus”, começou o jogador, que fez sua estreia como titular pelo Corinthians no sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Osasco Audax.

“O olheiro me levou para Cotia para fazer um teste. Era para ficar uma semana, mas aí, em dois treinos, o São Paulo me aprovou e eu passei a ir para lá. Eu acordava às 5h da manhã para jogar lá, meu pai me levava, mas o rendimento na escola começou a cair. Minha mãe avisou: “se continuar assim, vai ter que largar””, continuou.

Depois dos avisos da matriarca, Jabá viu uma outra possibilidade se abrir quando, em meio a disputas com seu colégio, o Timão se interessou e chamou-o para treinar no Parque São Jorge, local que abriga as categorias de base. “Aí era mais perto, né?”, contou um animado Jabá, que já terminou o colégio e vislumbra cursar línguas estrangeiras no futuro próximo.

“Acho importante ter isso, não só se for para jogar lá fora um dia, mas pelo pessoal mesmo, é algo que pretendo melhorar”, avaliou o garoto de 18 anos, que já rejeitou duas investidas de clubes europeus interessados no seu futebol.

“Depois da Copinha que eu joguei (em 2016, quando o Timão foi vice-campeão), o pessoal da Roma me chamou, teve contato, mas não deu certo. O Alessandro (Nunes, gerente de futebol do Corinthians) falou que não era o momento certo. Esse ano o Bordeaux também veio atrás, mas ainda tenho que fazer meu nome antes de sair. Quero sair consagrado, campeão”, concluiu Jabá.