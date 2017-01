Emocionado, Luidy briga com a timidez em apresentação no Corinthians

O jovem atacante Luidy, de 20 anos, primeiro reforço contratado pelo Corinthians para a atual temporada, foi enfim apresentado pelo Alvinegro na tarde desta segunda-feira, antes do primeiro treino do Alvinegro nos Estados Unidos. Mostrando muita timidez e com dificuldade para se soltar diante dos microfones, o garoto disse estar emocionado com a ocasião.

“Sempre sonhei em jogar no Corinthians, vou trabalhar forte para esperar minha oportunidade. Estou emocionado… Sempre sonhei em vestir essa camisa. Meus pais torcem para o Corinthians desde pequenos. Estou realizando meu sonho e meus pais, com certeza, estão muito felizes com o que está acontecendo na minha vida”, afirmou o jogador, falando bem baixo e tentando não olhar para os jornalistas.

Observado pelo Corinthians há alguns meses, Luidy é um atacante que joga pelas pontas (assim como Romero, Bruno Paulo, Kazim, Marlone, Marquinhos Gabriel, Mendoza e Léo Jabá), visto pela comissão técnica liderada por Fábio Carille como uma boa aposta para o futuro. Breve, ele explicou suas maiores qualidades.

“É uma camisa de peso, vou trabalhar forte para dar o meu melhor. Jogo mais pelos lados do campo, como um ponta, sou um pouco rápido e também habilidoso. Posso garantir que vou dar o meu melhor e treinar bastante para evoluir aqui no Corinthians”, reforçou o jogador.

Contratado por cerca de R$ 1,2 milhão, Luidy tem 70% dos seus direitos econômicos atrelados ao Corinthians, que aposta no seu potencial para fazer um bom negócio nos próximos anos. No currículo, ele tem boa participação no primeiro turno da Série B feito pelo CRB-AL, quando anotou seis gols. O contrato do atleta é válido até dezembro de 2019.