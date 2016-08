Cristóvão avisa que reforços não são “salvadores da pátria”

Preocupado com o pífio desempenho do Corinthians na derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, no sábado, em Campinas, o técnico Cristóvão Borges tem como consolo a possibilidade de mudar a equipe com os reforços que recebeu recentemente – o volante Jean, vindo do Paraná, e o atacante Gustavo, que chegou do Criciúma.

O próprio treinador, no entanto, tem evitado criar expectativas exageradas em relação aos novos contratados do clube. “Já conversei um pouco sobre isso com eles. É claro que vamos procurar protegê-los e não colocá-los como salvadores da pátria”, avisou Cristóvão.

Jean chegou para suprir a perda de Bruno Henrique, negociado com o Palermo, da Itália. Já Gustavo era esperado com ainda mais ansiedade, visto que o Corinthians sofria com a falta de um atacante de referência desde a perda de Vagner Love para o Monaco, da França. A carência aumentou com as saídas do contestado André para o Sporting, de Portugal, e de Luciano para o Leganés, da Espanha.

“Eles vão ajudar. Precisamos de força coletiva. Será uma ajuda muito grande”, considerou o mesmo Cristóvão que pretende proteger os candidatos a salvadores da pátria.

O anseio por ajuda não é sem motivo. O Corinthians tem sido muito cobrado por seus torcedores em função da instabilidade no Campeonato Brasileiro. “Essa inquietação também é minha, porque quero chegar a um ponto que nos satisfaça”, almejou Cristóvão Borges.

Em busca da satisfação, o técnico tem mexido na equipe. Contra a Ponte Preta, o volante Cristian e o meia-atacante Marlone viraram titulares. O time passou recentemente a atuar também com um falso centroavante, o armador Guilherme. Novas alterações poderão ocorrer com os acréscimos de Jean e Gustavo ao plantel.

“Os jogadores já estão acostumados a todas as mudanças. Eles tinham jogado assim anteriormente. Estou tentando casar as coisas para melhorar a qualidade do nosso jogo, a performance, e a assimilação deles é muito boa. Como já atuaram em todos os sistemas, não tem segredo”, confiou Cristóvão.

