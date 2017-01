Corinthians confirma Gabriel e provoca: “Bem-vindo ao bimundial”

O Corinthians confirmou na tarde desta sexta-feira a contratação do volante Gabriel, que passou os dois últimos anos no Palmeiras, com uma clara provocação ao arquirrival. No anúncio, feito por meio das redes sociais do clube enquanto o meio-campista assinava o contrato por quatro temporadas com o Alvinegro, foi ressaltado o fato de o Timão já ter conquistado duas vezes o campeonato mundial de clubes da Fifa.

A “alfinetada” do clube do Parque São Jorge faz referência a uma provocação bem comum, principalmente nos últimos anos, em que torcedores rivais dizem que o Palmeiras “não tem Mundial”. O time do Palestra Itália, porém, ostenta a Taça Rio de 1951, considerada pelos alviverdes como um título equivalente ao dos torneios organizados pela Fifa nos dias de hoje. No ano passado, a entidade chamou o Palmeiras de “primeiro campeão global”.

Alheio à polêmica apesar das diversas interações feitas nos últimos dias com corintianos na internet, Gabriel mostrou desenvoltura ao dar suas primeiras palavras como alvinegro. “Expectativa é a melhor. Se Deus quiser vamos conquistar muitos títulos e teremos um ótimo 2017. Prometo muita raça e dedicação para honrar essa camisa do Corinthians”, concluiu.