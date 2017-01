Corinthians anuncia escola de inglês como novo patrocinador

O Corinthians anunciou nesta terça-feira um novo patrocinador. Trata-se da escola de inglês Minds, que estampará seu logo na barra da manga do uniforme alvinegro. O contrato entre o clube e a empresa é válido até o início de 2018.

A marca do novo patrocinador já estará integrada à camisa do Timão na estreia da equipe na temporada 2017, em duelo válido pelas semifinais da Copa Flórida, em Orlando, Estados Unidos. No dia 18 de janeiro, a agremiação de Parque São Jorge enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Agora, além da Minds, o Corinthians conta com o aporte financeiro da Caixa, patrocinador máster, Nike, fornecedora de material esportivo, e a operadora telefônica Tim. A marca da escola de inglês terá exposição nas redes sociais do clube, que possuem mais de 17 milhões de seguidores.

“Neste ano completamos 10 anos de Minds. É um ano de alegria e que traremos diversas novidades para o mercado. Junto com o Corinthians, tenho certeza que esse ano será um dos mais especiais de nossa história. Sucesso a todos nós”, afirmou Leiza Oliveira, CEO da Minds.

A parceria ainda irá oferecerá aulas para os atletas que se interessem em aprimorar a língua inglesa. “Estamos estampando a nossa marca no uniforme de um dos maiores clubes do planeta e isso nos deixa muito orgulhosos. Além disso, iremos proporcionar aos atletas a oportunidade de aprender ou aprimorar o idioma inglês”, revelou Renato Garcia, Diretor Publicitário da rede de ensino.