Com Jadson em campo, Corinthians não sai do 0 a 0 com o Água Santa

A presença do meia Jadson foi a principal novidade de um jogo-treino que o Corinthians realizou com o Água Santa na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Em processo de recondicionamento físico, o jogador que retornou do Tianjin Quanjian, da China, atuou por pouco mais de um período e não conseguiu contribuir para tirar o 0 a 0 do placar.

Poupando os jogadores que escalou na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio Osasco Audax, o técnico Fábio Carille escalou a seguinte equipe na primeira parte da atividade: Caíque; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Vilson e Moisés; Paulo Roberto, Jadson, Fellipe Bastos, Maycon e Marlone; Jô.

Como tem ocorrido no Campeonato Paulista, esse Corinthians foi mais presente no ataque do que o Água Santa, porém enfrentou muitas dificuldades para criar jogadas de perigo. Jadson tentou solucionar o problema com enfiadas e lançamentos – o melhor deles para o lateral direito Léo Príncipe, que cruzou mal na sequência –, mas, ainda assim, a bola pouco chegava a Jô.

Na defesa, o Corinthians só foi ameaçado quando Pedro Henrique e Vilson vacilaram e permitiram o avanço dos atacantes do Água Santa, que não aproveitaram. Ainda fora de forma – deverá ter condições de reestrear oficialmente apenas contra o Santos, em 5 de março –, Jadson não colaborou com a marcação.

O meia, no entanto, encarregou-se de todas os lances de bola parada do time, mesmo com Fellipe Bastos em campo. Hoje contestado por alguns torcedores, o volante que deverá herdar a vaga de Camacho (foi liberado para ir ao Rio de Janeiro em função da morte do pai, Anízio, em um acidente com o elevador de casa) contra o Palmeiras era quem tinha a incumbência de bater faltas e escanteios no Corinthians.

No final do primeiro tempo, Carille ainda procurou confundir a defesa do Água Santa, mandando Jadson para a ponta esquerda e Marlone para a direita. Não adiantou. No intervalo, ele conversou rapidamente com o armador, que decidiu manter em campo também em parte da segunda etapa.

No tempo final, novamente sem grandes emoções, Carille formou a seguinte equipe: Caíque; Mantuan, Warian, Pedro Henrique e Stiven Mendoza; Cristian, Jadson (Luidy), Rodrigo Figueiredo, Marciel e Bruno Paulo; Pedrinho. O meia Guilherme, com dores no joelho direito, não foi acionado pelo treinador.

A definição do time titular que será utilizado contra o Palmeiras, na noite de quarta-feira, em Itaquera, ocorrerá no treinamento da tarde de terça-feira. Quem enfrentou o Audax fez apenas um leve trabalho regenerativo no dia da reapresentação do Corinthians.