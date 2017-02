Com Giovanni, Corinthians pode ter quatro mudanças em Mirassol

O Corinthians pode ter até quatro mudanças no seu time para a partida contra o Mirassol, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia. com relação à equipe que iniciou e superou o Palmeiras no Derby da última quarta-feira. Preocupada com a intensidade apresentada pelos jogadores no clássico, jogando a maior parte do tempo com um a menos, a comissão técnica quer rodar o elenco, principalmente no setor ofensivo.

Dentre os nomes cotados para aparecerem entre os novos titulares está o meia Giovanni Augusto, que já treina normalmente ao lado dos companheiros, recuperado de um desconforto muscular na coxa direita. Ele trabalhou ao lado de Guilherme e Jadson no treino técnico ministrado para os reservas nesta quinta-feira, com Jô fazendo a função de centroavante.

Tirando o camisa 77, que só vai estrear contra Brusque ou Santos, os outros dois também têm grandes chances de ganharem uma vaga. No caso de Jô, o camisa 7 entraria para dar descanso a Kazim, que jogou no sábado, contra o Audax, pediu para sair após sentir um incômodo na coxa e atuou por quase todo o clássico contra o Palmeiras. A ideia é dar descanso ao turco.

Já Guilherme, que teve poucas chances neste ano, entraria na vaga de Rodriguinho, que atuou no meio de semana reclamando de um problema na coxa esquerda. Giovanni seria o substituto ou do garoto Léo Jabá ou do paraguaio Romero, que também jogaram as duas últimas partidas. Na parte mais recuada, Gabriel e Maycon devem ser mantidos.

Apesar de ter sido praticamente igual neste início de ano, apenas com trocas pontuais na lateral esquerda entre Moisés, Marciel e Guilherme Arana, a defesa deve ser mantida por causa da linha de trabalho do técnico Fábio Carille, que vê necessidade de continuidade entre os defensores para não perder o padrão estabelecido. Até o momento, por sinal, foram apenas dois gols sofridos em seis jogos oficiais na temporada.

Com 12 pontos conquistados, o Timão é o líder isolado do Grupo A da competição, com quatro a mais do que o vice-líder Ituano. O rival do final de semana, porém, soma 13 até o momento e é o único time do Paulista que tem campanha superior à do Alvinegro.