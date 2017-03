Com Balbuena, Corinthians relaciona 21 jogadores para o Majestoso

O Corinthians realizou suas últimas atividades antes do clássico contra o São Paulo, no Morumbi, neste domingo. A comissão técnica optou por um treino tático no CT Joaquim Grava, para preparar a equipe para o Majestoso. Com o time quase completo, Fabio Carille esboçou o grupo dos 11 que devem entrar diante do Tricolor, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Leia mais:

Marquinhos curte Itaquera projeta volta e dá palpite para clássico

Léo Príncipe ganha sequência e mira possível suspensão de Fagner

A maior novidade para a partida é o retorno do zagueiro Balbuena, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita. Junto com o restante do time, o paraguaio participou da atividade normalmente e estará de volta aos gramados neste domingo.

O surpreendente meia Pedrinho também esteve entre os 11 de Carille e entrará como titular em seu segundo jogo consecutivo. Na última quinta-feira, o garoto de dezoito anos teve ótima atuação diante do empate com o Red Bull Brasil, por 1 a 1.

Diante do que foi mostrado no treino desta manhã, o técnico Fábio Carille deve entrar com: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Camacho (Rodriguinho) e Pedrinho; Jô.

Líder do Grupo 1 com 20 pontos somados, o Corinthians já tem a classificação para a fase dos mata-matas, com a segunda melhor campanha do torneio. Há duas partidas sem vencer, a equipe deve entrar com força máxima para reverter a situação e vencer o seu terceiro clássico no ano.

Veja a lista dos 21 relacionados para o jogo contra o São Paulo:

Goleiros: Cássio e Caíque;

Zagueiros: Balbuena, Pablo, Pedro Henrique e Léo Santos;

Laterais: Léo Príncipe, Guilherme Arana e Moisés;

Meio-campistas: Jadson, Pedrinho, Guilherme, Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Marciel, Camacho, Fellipe Bastos e Paulo Roberto;

Atacantes: Jô e Léo Jabá.