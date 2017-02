Carrasco do Palmeiras, Romarinho manda recado ao Timão: “Deem o máximo”

O atacante Romarinho atuou com a camisa do Corinthians por apenas duas temporadas, mas sua passagem pelo time do Parque São Jorge será sempre lembrada pelos torcedores do Timão. Além de ter marcado um dos gols mais importantes da história do clube na Copa Libertadores, o jogador também mostrou que tinha estrela nas partidas contra o arquirrival Palmeiras.

Em conversa com a Gazeta Esportiva, o atacante contou que as partidas contra o rival possuem um caráter especial, e mandou um recado aos jogadores do atual elenco corintiano.

“O recado é para que todos deem o máximo, pois ganhar um clássico é muito bom. Todos os clássicos tinham um sabor especial, mas contra o Palmeiras eu pude ser feliz muitas vezes e isso ficou marcado”, comentou.

Em sua passagem vitoriosa pelo Timão, Romarinho anotou cinco gols em cinco partidas contra o Palmeiras. Logo em sua estreia, na sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2012, o atacante marcou dois belos gols e garantiu a vitória por 2 a 1. No mesmo ano, o ex-camisa 31 marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0, no segundo turno do Brasileirão. Já em 2013, consolidado como “xodó” da torcida corintiana, o jovem jogador saiu do banco para marcar de fora da área e empatar o clássico: 2 a 2. Seu último gol aconteceu em 2014, quando recebeu cruzamento de Fagner e escorou para marcar no empate por 1 a 1.

“É legal pois o pessoal sempre lembra e fala disso. Os torcedores gostam, o estádio fica cheio e todos, até mesmo os rivais, param para ver”, disse o atleta de 26 anos.

Depois da saída de Romarinho, em 2014, quando o jogador assinou com o Al Jaish, do Catar, o Corinthians não teve grandes resultados nos clássicos. Desde então, em oito jogos, o Timão saiu vencedor em uma oportunidade, enquanto o Palmeiras venceu quatro partidas, além de três empates.

Nos últimos dois anos, o time da Barra Funda colecionou resultados positivos sobre o Timão, tendo eliminado a equipe em plena Arena, nas semifinais do Campeonato Paulista de 2015. Romarinho vê a situação como normal, acreditando que os papéis possam voltar a se inverter. “Isso de um ficar sem ganhar algum tempo é normal, para os dois lados”.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, em Itaquera, às 21h45 (de Brasília). A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Timão lidera o Grupo A, com nove pontos, enquanto o Palmeiras é o primeiro colocado do Grupo C, também com nove pontos.

