Carille vai definir escalação do Corinthians em treino em Itaquera

O técnico Fábio Carille tem sido bastante cauteloso para satisfazer a torcida do Corinthians, que cobra uma vitória sobre o Palmeiras, na quarta-feira, em Itaquera, desde o jogo contra o Grêmio Osasco Audax. Na véspera do clássico, ele até levará o Corinthians para treinar no estádio da Zona Leste paulistana.

O expediente de trabalhar em Itaquera nas vésperas de jogos importantes era comum nos tempos em que Tite, o mentor de Carille, comandava o Corinthians. Serve para a equipe se ambientar melhor ao espaço da partida e ao rápido gramado da arena.

A movimentação do Corinthians em Itaquera ocorrerá no final da tarde de terça-feira. Antes, o elenco irá se apresentar no CT Joaquim Grava para o almoço. De lá, após o repouso vespertino, seguirá para o estádio que receberá o Derby.

No treinamento, Carille definirá a escalação corintiana para o clássico. Ele tem a baixa certa do volante Camacho, dispensado da partida em função da morte do pai, Anízio, em um acidente com o elevador de casa. Fellipe Bastos é o favorito a herdar a vaga entre os titulares, mas Maycon também tem chances de jogar.

Quem agradou na vitória sobre o Audax foi o centroavante inglês naturalizado turco Kazim, que anotou o único gol do jogo e agora vive a expectativa de barrar Jô, poupado na rodada passada do Campeonato Paulista. Marlone, que não participou de parte da partida por precaução médica, deverá ficar com o posto do jovem Léo Jabá.

Entre os reservas, o meia Guilherme reclamou de dores no joelho direito e dificilmente será relacionado para o Derby. Assim como os armadores Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, que continuam sob os cuidados do departamento médico do Corinthians.