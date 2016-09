Técnico da Colômbia ‘comemora’ aniversário com treino em Manaus

O argentino José Pekerman completou 67 anos de vida neste sábado. No dia em que comemorou mais um aniversário, o técnico da seleção colombiana, próxima adversária do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas, comandou um treinamento em Manaus.

Com o astro James Rodriguez, do Real Madrid, no elenco, a Colômbia trabalhou no Estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Colina, casa do São Raimundo. Foi o primeiro treino da seleção em Manaus, já que a delegação chegou na noite de sexta-feira.

Com uma lesão muscular, o atacante Teófilo Gutierrez é desfalque certo. Assim como o meio-campista Daniel Torres, que tomou o segundo cartão amarelo e precisa cumprir suspensão automática. Por outro lado, o lateral direito Santiago Arias, livre de gancho, volta a ficar à disposição.

Na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Colômbia venceu a Venezuela por 2 a 0, em Barranquilla. Já a Seleção Brasileira, na estreia do técnico Tite, ganhou do Equador por 3 a 0, em Quito. As duas equipes se enfrentam às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira, na Arena da Amazônia.

Com 12 pontos ganhos em sete partidas, o Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, posição que levaria a Seleção à repescagem para o Mundial da Rússia 2018. A Argentina, com 14 pontos, lidera a disputa, seguida por Uruguai, Colômbia e Equador, todos com 13.

