São Paulo se reapresenta com jovem da base e indefinição sobre Lucão

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após a primeira derrota do clube em casa no Brasileirão. Ainda com indefinição sobre o futuro do zagueiro Lucão, a principal novidade do dia foi a presença de uma jovem revelação da base nas atividades.

Com clima mais pesado do que nos últimos dias, os jogadores são-paulinos foram a campo. Após Marcinho conceder entrevista coletiva e defender a permanência do zagueiro Lucão, os titulares do Tricolor na derrota para o Galo deram tímidas voltas no gramado.

Trabalharam com bola apenas os jogadores que atuaram menos de 45 minutos no jogo do último domingo. Comandados pelo auxiliar Pintado, a principal novidade do dia foi a presença do jovem atacante Brenner, da base tricolor, que apareceu para completar o treino.

Com apenas 45 minutos jogados com a camisa do São Paulo, o atacante Maicosuel foi novamente desfalque. O jogador segue com dores no púbis e não deve retornar ao time na próxima partida. Assim como o zagueiro Rodrigo Caio. O defensor retornou da Seleção Brasileira e ainda se recupera de edema na coxa esquerda.

Caso não consiga contar com o zagueiro, Rogério Ceni deve optar pela formação 3-4-3, com três defensores. Maicon tem lugar garantido no time, e pode ter ao seu lado o jovem Militão e o experiente Lugano, que briga por posição com Douglas. Isso porque o zagueiro Lucão, pivô da última polêmica tricolor, tem grandes chances de não seguir no time do Morumbi.

A diretoria são-paulina não teria digerido muito bem a entrevista pós-jogo de Lucão, que falou que não deve continuar no Tricolor. A comissão técnica deve se reunir com o jogador antes da partida de quarta-feira. O jogador, que falhou no último jogo contra o Galo e já vem sendo criticado pela torcida há alguns jogos, pode ficar de fora da relação para o duelo desta quarta, contra o Atlético-PR, fora de casa.

* Especial para a Gazeta Esportiva