São Paulo anuncia saída do técnico Rogério Ceni

Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. O clube anunciou a saída do profissional por meio de seu site oficial. Ele deixa o clube após sete meses no comando. Neste período, foram três eliminações, no Paulista, na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Além disso, após a derrota para o Flamengo por 2 a 0, no último domingo, o Tricolor chegou à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, a equipe está em 17º lugar, com apenas três vitórias em 11 rodadas.

No comunicado oficial, o presidente são-paulino, Carlos Augusto de Barros e Silva, comentou a decisão, exaltando a grandeza de Rogério na história do clube. “O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogerio Ceni, como figura histórica desta instituição, serão eternamente celebrados”, enfatizou.

Na última semana, apesar da série de maus resultados, o diretor-executivo Vinicius Pinotti havia garantido a permanência de Ceni até o fim de seu contrato, em 2018. “A ideia é mantê-lo até o fim do contrato e se possível renovar”, cravou o dirigente.

O próprio treinador, após empate com o Fluminense no Morumbi, na última semana, garantiu que não iria se entregar. “Vou trabalhar todos os dias e não vou me entregar, não vou jogar fora. Sonhei com isso na minha vida e que trabalharia para ser campeão no clube do meu coração. Esse é o meu objetivo”, declarou, na coletiva após a partida.

Em 37 jogos à frente do Tricolor, foram 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. O time foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo rival Corinthians e caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil, perdendo para o Cruzeiro. O maior vexame, porém, veio na Sul-Americana. O São Paulo, tradicional em torneios continentais, caiu diante do modesto Defensa y Justicia, em pleno Morumbi, após empate por 1 a 1.

Após folga nesta segunda-feira, os paulistas se reapresentam nesta terça-feira. O auxiliar Pintado deve ser o responsável por comandar a atividade, já que o inglês Michael Beale, assistente escolhido por Ceni, também deixou a comissão na última semana. Fica a expectativa sobre quem será o novo comandante. Sem partidas durante a semana, é possível que o clube já tenha técnico para o duelo contra o Santos, no próximo domingo.

Confira o comunicado oficial do São Paulo:

O São Paulo FC comunica que Rogério Ceni deixa o comando técnico de sua equipe principal. Em sua passagem como treinador, Ceni demonstrou a dedicação e o empenho que o caracterizaram como atleta. Desejamos boa sorte a este que sempre será um dos maiores ídolos de nossa história. “O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogerio Ceni, como figura histórica desta instituição, serão eternamente celebrados”, disse o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.