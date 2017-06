Líderes, Corinthians e Grêmio fazem confronto direto em Porto Alegre

O Campeonato Brasileiro chega apenas a sua décima de 38 rodadas neste domingo, mas a ausência de mata-mata cria um tom decisivo para o confronto entre Grêmio e Corinthians, marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), na Arena dos tricolores. Líder e invicto, o líder paulista soma 23 pontos até o momento e terá pela frente justamente o vice, dono de 22, com apenas uma derrota, quando usou seu time reserva contra o Sport.

Ciente da dificuldade que terá pela frente, o técnico Fábio Carille pediu aos seus jogadores que mantenham a concentração no nível mais alto possível para inibir o bom toque de bola do adversário, dono do melhor ataque da competição, com 23 gols marcados. “Vamos descansar e pensar no time do Grêmio, muito forte. O jogo mais importante é sempre o próximo”, avaliou o treinador.

Para o embate, o comandante corintiano não poderá contar com o volante Gabriel, expulso contra o Bahia, mas que já não atuaria por ter levado o terceiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Para o seu lugar, Paulo Roberto, que atuou improvisado na lateral direita enquanto Fagner esteve a serviço da Seleção Brasileira, já foi confirmado como o substituto.

Na frente, o centroavante Jô, artilheiro da equipe no Brasileiro com cinco gols marcados, é a esperança tanto para balançar a rede adversária quanto para ajudar o time a amenizar a possível pressão do adversário, principalmente nos minutos iniciais. Um dos líderes da excelente arrancada, o centroavante não quer que o sucesso suba à cabeça dos companheiros.

“São números realmente expressivos, não é muito bom se apegar com esses resultados, mas é sempre bom estar lembrando o quando a gente vem batalhando por essa invencibilidade. Agora é continuar com essa pegada que as coisas boas estão vindo ainda”, avaliou o centroavante.

Do outro lado, o Grêmio tenta manter os 100% este ano jogando dentro do seu estádio e atingir a marca histórica de oito triunfos seguidos na nova casa, inaugurada em 2013. Sabedores de que a partida pode valer a liderança para o Tricolor Gaúcho há algum tempo, os jogadores procurar tratar com cautela a expectativa para o jogo.

O volante Michel ressaltou que o campeonato ainda está no início para tratar um jogo como possível decisão de título. “O Brasileiro começou praticamente agora. Não é uma decisão antecipada. Os dois times estão ali na cabeça brigando pela liderança, vai ser um bom jogo”, avaliou o meio-campista.

Em relação à equipe, o técnico Renato Portaluppi terá o retorno do volante Ramiro. Após receber o terceiro cartão amarelo no empate por 3 a 3 frente ao Cruzeiro, o jogador cumpriu suspensão no confronto contra o Coritiba, abrindo caminho para a entrada de Fernandinho.

Contudo, o comandante gremista ainda não vai contar com o argentino Walter Kannemann, que está com pubalgia, e o zagueiro Rafael Thyere segue formando a dupla de zaga com o Pedro Geromel. No restante, o treinador gremistas deve escalar os mesmos jogadores que atuaram no última rodada, com o atacante Lucas Barrios na frente.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CORINTHIANS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 25 de junho de 2017, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Rafael Thyere, Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Técnico: Renato Portaluppi

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Paulo Roberto, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille