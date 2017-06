Fluminense reencontra Grêmio no Maracanã em clima de revanche

O Fluminense reencontra o Grêmio nesta quinta-feira, às 21h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Um clima de revanche pode motivar os cariocas, uma vez que eles foram eliminados pelos gremistas nas oitavas de final da Copa do Brasil, perdendo inclusive em casa por 2 a 0 em um duelo que o time das Laranjeiras ficou com menos um homem em campo desde os cinco minutos do primeiro tempo, devido à expulsão do zagueiro Nogueira.

No Campeonato Brasileiro as duas equipes não fazem campanhas ruins. Melhor é a do Grêmio, que chegou aos 15 pontos após bater o Bahia por 1 a 0 e aparace na segunda colocação. O Fluminense, que tenta reagir após a derrota de 3 a 1 para o Palmeiras, tem dez pontos e pretende ingressar no G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores.

“Não podemos perder contato com o grupo que está entre os primeiros colocados e isso torna essa partida contra o Grêmio muito importante, pois vamos jogar em casa e temos que nos impor. O adversário tem grande qualidade técnica, nos conhecemos muito bem porque já nos enfrentamos duas vezes nesta temporada, e por isso mesmo a atenção precisa estar redobrada. Temos que nos impor de qualquer maneira”, disse Abel Braga, comandante do Fluminense.

Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, também reconhece a importância do jogo. “Mesmo fora de casa seria fantástico para a nossa equipe conseguir somar pontos, pois vamos enfrentar um adversário muito qualificado e que também fala em brigar na parte de cima da tabela de classificação. Ganhando, vamos somar esses pontos e impedir que este oponente melhore sua colocação na tabela de classificação”, disse Renato.

O fato de a partida acontecer em um momento que o Grêmio está focado apenas no Brasileirão é um estímulo a mais para os jogadores. “Quando o fim do mês chegar a nossa equipe vai voltar a se encontrar em meio a várias competições e por isso mesmo precisamos somar o máximo de pontos no Campeonato Brasileiro. Estamos na parte de cima e brigando pelo título. Mas para nos mantermos assim é o momento de fazer gordura e esse jogo contra o Fluminense pode ser considerado estratégico neste sentido”, avisou o goleiro Marcelo Grohe.

Na visão dos jogadores do Fluminense, a lembrança de outras competições deve ser deixada de lado, apesar do clima de revanche por parte dos torcedores. A ordem é apenas olhar para frente e esquecer a Copa do Brasil.

“São jogos diferentes, com histórias diferentes, e não devemos trazer nada de negativo. Não precisamos de motivação maior do que fazer o Fluminense subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro”, disse o meia Gustavo Scarpa.

Para este jogo, o Fluminense vai promover o retorno do atacante Richarlison, que se arrependeu de ter pedido para não enfrentar o Palmeiras e foi perdoado por Abel Braga. Ele entra na vaga de Marquinho. O volante Luiz Fernando, com lesão no joelho direito, fica de fora. Menos mal que Jefferson Orejuela retorna após ter servido à seleção do Equador em amistosos internacionais e reassume o posto.

Pelo lado do Grêmio, Renato vai manter a base que derrotou o Bahia, apesar de os torcedores terem reclamado muito do esquema utilizado, que deixou Luan como único atacante isolado na frente.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE-RJ X GRÊMIO-RS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15 de junho de 2017, quinta-feira

Horário: 21h(de Brasília)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

FLUMINENSE: Júlio César, Lucas, Reginaldo, Henrique e Léo; Jefferson Orejuela, Wendel, Marcos Calazans e Gustavo Scarpa; Richarlison e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

GRÊMIO: Marcelo Grohe, Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Michel, Ramiro, Arthur e Pedro Rocha; Luan

Técnico: Renato Portaluppi