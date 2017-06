Cuca admite alívio, vê bom teste para Liberta e elogia atuação

Cuca repetiu o discurso da última quarta-feira e, acima dos três pontos, celebrou muito a atuação do Palmeiras e valorizou o futebol apresentado na tarde deste domingo, na goleada por 4 a 2 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova. No entanto, se no meio de semana o Verdão foi derrotado pelo Santos na Via Belmiro, o triunfo deste domingo deixa o técnico mais tranquilo de que sua equipe está no caminho certo.

“O Bahia é um bom time, acho que é o melhor Bahia que a gente viu nos últimos anos, o campeonato vai provar isso. Saímos aliviados, lógico, porque trabalhar no Palmeiras e estar rondando a zona de rebaixamento é complicado, é difícil. A vitória é boa para dar uma respirada, resgatar a confiança de todos, mas temos que ter os pés no chão, porque quarta-feira temos que fazer outro grande jogo (contra o Atlético-GO, às 21h (de Brasília), no Palestra Itália)”, afirmou, antes de analisar a partida.

“Foi um resultado merecido acima de tudo. O desempenho que a gente busca nos trouxe uma vitória, o mesmo desempenho que tivemos nos últimos jogos, mas que às vezes não vencemos. Foi um jogo difícil, o Bahia tem um quarteto de ataque que se movimenta muito, tem muita velocidade, tem uma influência grande da torcida. É uma equipe que só havia perdido um jogo aqui no ano, para o Vitória.

O Bahia chegou à sétima rodada do Campeonato Brasileiro como o segundo melhor mandante do torneio nacional, perdendo apenas para o próprio Palmeiras, que por sua vez era o pior visitante. Em quatro jogos fora do Palestra Itália, o Verdão havia perdido todos, e sem marcar um único gol. Mesmo assim, o técnico Cuca seguiu confiante no desempenho de sua equipe.

“Todo esse cuidado a gente tomou, mas sem deixar de jogar. Tivemos umas 12, 15 chances e fizemos quatro gols. Quarta-feira, contra o Santos, criamos essa mesma quantidade e não fizemos nenhum. É questão de dia, hoje deu certo. Na primeira etapa o Bahia teve oportunidades, na segunda, controlamos mais, fizemos 3 a 1. Demos uma relaxadinha, tomamos o segundo, aí teve que acender de volta para fazer o 4 a 2”, completou.

Por fim, Cuca ainda analisou se o jogo deste domingo em Salvador poderia ser considerado um bom teste para a Copa Libertadores por conta de características específicas do adversário, torcida e estádio, que recebeu mais de 30 mil pessoas. Nas oitavas de final do torneio sul-americano, o Verdão encara o Barcelona de Guayaquil-EQU.

“Você tem que ter convicção no que faz. Se estiver perdendo e jogando mal, aí muda tudo. Se está jogando bem, vendo evolução, tem que insistir, uma hora vai dar certo. Hoje no segundo tempo vi muito de um jogo de Libertadores. Esse jogo que o Bahia fez é o que vamos enfrentar. Hoje a gente tira conclusões que podem ser muito benéficas para a frente”, finalizou.