Corinthians tenta vencer pela primeira vez na Arena do Grêmio

O Corinthians busca neste domingo, às 16h (de Brasília), sua primeira vitória na Arena do Grêmio. Melhor visitante do Campeonato Brasileiro e dono de excelente aproveitamento quando atua longe do estádio de Itaquera, o Alvinegro tem na casa do rival deste final de semana seu terreno menos confortável.

Ao todo, foram cinco jogos do Timão no local, com apenas um empate e quatro derrotas. Na única vez que ficou na igualdade com o rival, porém, o Timão ainda teve o desprazer de ver Alexandre Pato errar um pênalti de “cavadinha” e perdeu a disputa por pênaltis, sendo eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil de 2013.

A primeira vez que visitou a arena foi naquele mesmo ano, semanas antes da derrota nos pênaltis. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe de Tite perdeu por 1 a 0, com gol marcado pelo argentino Barcos. No ano seguinte, outra derrota, dessa vez por 2 a 1, mais uma vez com gols de Barcos. Guerrero, hoje no Flamengo, descontou.

Em 2015, no início errante da campanha do hexacampeonato, Tite e sua trupe acabaram superados por um início avassalador do rival, que conseguiu fazer dois gols em menos de cinco minutos. Mendoza ainda diminuiu, mas Luan selou o 3 a 1 ainda na etapa inicial.

A última vez em que visitou o estádio, contudo, transformou-se na pior lembrança para os corintianos. Iniciando o momento de oscilação que acabaria na demissão de Cristóvão Borges, o Timão perdeu gols incríveis e viu os donos da casa, que não viviam grande fase, ganharem por 3 a 0.

Ciente de todos esses problemas, o técnico Fábio Carille fez uma brincadeira para deixar claro que, mesmo buscando uma vitória, o empate não seria ruim para os seus planos. “Nunca ganhamos lá, mas já empatamos (risos). Somar ponto sempre vai ser o nosso objetivo”, concluiu Carille.