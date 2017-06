Com treino tático, Palmeiras encerra preparação para encarar a Ponte

O Palmeiras encerrou, neste domingo, a preparação para a partida contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca foi o responsável por comandar a atividade na Academia de Futebol.

A primeira parte do treino, fechado para a imprensa, teve como objetivo trabalhar a parte tática do time. O comandante, na última sexta-feira, havia dito que definiria a equipe titular apenas no treino deste sábado.

Após o trabalho tático, os atletas participaram do já tradicional recreativo, realizado sempre às vésperas da partida seguinte. No fim, foram treinadas cobranças de faltas e pênaltis por alguns jogadores do elenco.

A delegação palmeirense almoça ainda nas dependências do clube e, depois disso, viaja para Campinas, onde neste domingo, às 16 horas (de Brasília), entra em campo no Moisés Lucarelli.

Com 13 pontos, o Verdão busca a terceira vitória seguida na competição. O time superou Bahia e Atlético-GO nos últimos duelos. Em caso de triunfo sobre os campineiros, a equipe pode se aproximar ainda mais do pelotão de cima da tabela.