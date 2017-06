Carille não vê final contra o Grêmio, mas avisa: “Será uma prova mental”

O técnico Fábio Carille não acredita que o duelo deste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, na arena do rival, será uma espécie de final de campeonato. Minimizando o impacto que o resultado terá na campanha de ambas equipes no Brasileiro, o treinador do líder da competição reconheceu apenas que a possibilidade de encarar um time grande, atual vice-líder, na casa do adversário, será um bom teste para o seu elenco.

“Não é uma final, porque não vai decidir quem vai ser o campeão, mas é um jogo muito decisivo, assim como a gente trata todos, como foi contra o Bahia, Vitória, Atlético-GO… Enfim, desde o começo do ano tratamos cada jogo como uma decisão e domingo temos mais uma”, avaliou Carille, na expectativa para saber como sua equipe irá reagir à presença dos quase 60 mil gremistas que estarão no estádio.

“Traria uma confirmação de como está sendo o ano, jogar pressionado vai ser a primeira vez mesmo no ano, com estádio totalmente lotado. Os clássicos a maioria foi em casa, tivemos um no Morumbi que estava realmente cheio. Vai ser uma prova mental”, observou o comandante, que espera frieza dos seus comandados para lidar com a situação adversa.

“O futebol se ganha com a cabeça, com inteligência, tem de pensar para fazer as ações em campo e estou ansioso para ver como o time vai reagir a essa ideia de jogo. Acima de tudo, estou muito confiante em fazer um grande jogo”, disse ele, esperando um Grêmio bastante respeitoso nos minutos iniciais. Nas entrelinhas, deixou claro que um empate não seria um mau resultado.

“Jogo estudado no começo, pode ter certeza, muita determinação. Nunca ganhamos lá, mas já empatamos (risos). Isso não é ruim, essa é a verdade, mas vamos fazer um grande jogo e buscar a vitória”, afirmou o comandante. Mesmo crítico às três últimas atuações, ele ainda fez questão de elogiar a capacidade de melhora da equipe.

“Temos que trabalhar para sempre melhorar, e mesmo não jogando bem vencendo. Quando começar a jogar melhor, vamos estar mais perto da vitória ainda. É um grupo consciente do que está acontecendo, precisamos ficar mais com a bola nos pés, e esse é o trabalho daqui para frente”, concluiu.