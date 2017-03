Volta de Vanderlei e boa fase de Vladimir deixam Dorival em dúvida

Após ficar 40 dias afastado, o goleiro Vanderlei voltou a treinar normalmente com bola na última segunda-feira e deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo contra o São Bento, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Walter Ribeiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Porém, o arqueiro, antes titular incontestável, não encontrará facilidade para retomar o posto no Santos.

Isso porque reserva Vladimir assumiu a titularidade com maestria e vem sendo um dos destaques do alvinegro nos últimos jogos. Apesar da falha no primeiro gol do Palmeiras, na derrota do último domingo, na Vila, o arqueiro ‘salvou’ o Peixe contra Sporting Cristal, Corinthians e diante do próprio Verdão.

Por conta disso, o técnico Dorival Júnior precisará ‘quebrar a cabeça’ para definir qual goleiro será o titular nas últimas quatro rodadas da fase de grupos do Paulistão. Como o comandante costuma dar oportunidades para quem vive um momento melhor, a tendência é que Vladimir siga na meta.

Além disso, a comissão técnica ainda irá avaliar as condições físicas de Vanderlei nesta terça-feira. Caso não consiga estar à disposição diante do São Bento, o camisa 1 ficará no banco de reservas contra o Santo André, no próximo sábado, também fora de casa.