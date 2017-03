Verdão faz melhor campanha e só Timão aguarda rival das quartas

A 11ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista definiu três confrontos das quartas de final. Palmeiras, São Paulo e Santos já conhecem seus adversários na fase mata-mata. Apenas o Corinthians, que apesar de ter se classificado com antecedência, terá de aguardar até a rodada derradeira da primeira fase para conhecer seu rival.

O empate no clássico entre São Paulo e Corinthians, realizado na tarde deste domingo, no Morumbi, também determinou a melhor campanha da primeira fase do Estadual. No entanto, o feito não foi de nenhuma das duas equipes envolvidas no Majestoso, e sim do rival Palmeiras.

Mesmo com o empate em 2 a 2 contra o Audax, no último sábado, o Palmeiras chegou aos 25 pontos no Campeonato Paulista. Para seguir sonhando com a melhor campanha, o Corinthians precisaria de uma vitória diante do São Paulo. No entanto, o empate fez com que o Timão chegasse apenas aos 21 pontos na tabela. Com apenas três pontos restando para serem disputados na primeira fase do Estadual, o Verdão garantiu a maior pontuação desta etapa da competição.

Vale destacar, porém, que a pontuação seguirá sendo somada até os jogos de volta das semifinais. Portanto, o Timão ainda pode ultrapassar o Palmeiras e passar a ter a vantagem de decidir dentro de casa uma eventual final.

Por enquanto, a única certeza é que o Palmeiras enfrentará o Novo Horizontino nas quartas de final, equipe que terminou na vice-liderança do Grupo C, com dez pontos a menos que o clube alviverde (25 a 15). O segundo duelo não poderá acontecer no Allianz Parque devido a um show que acontecerá no local e, por isso, a diretoria palmeirense já confirmou o Pacaembu como sua casa no duelo de volta.

Já o São Paulo terá pela frente o Linense. A equipe do Morumbi se classificou apenas neste domingo e contou com a derrota do Red Bull Brasil para o Botafogo-SP para não ter de aguardar até a última rodada. Os mandos do confronto ainda estão indefinidos porque ambos os times somam os mesmos 17 pontos. O Linense é o líder do Grupo B apenas por ter uma vitória a mais que o Tricolor (5 a 4). Na quarta-feira, às 21h45, a equipe de Rogério Ceni visitará o São Bernardo e o Linense enfrentará o Corinthians em Itaquera.

O duelo alvinegro das quartas de final do Campeonato Paulista será entre Santos e Ponte Preta. O Peixe está à frente da Macaca também apenas por ter vencido um jogo a mais até aqui (6 a 5). Os dois têm 19 pontos ganhos no Grupo D. Os duelos de quarta-feira entre o Peixe contra o Novorizontino na Vila e o time campineiro contra o Palmeiras no Moisés Lucarelli vão definir quem poderá jogar o segundo duelo em casa.

Por enquanto, só o Corinthians não conhece seu adversário no mata-mata. Primeiro a se classificar, o Timão é o dono da ponta no Grupo A com 21 pontos e vai encerrar sua participação nessa primeira fase de olho em Botafogo-SP e Ituano. A equipe de Ribeirão Preto soma 16 pontos e pegará a Ferroviária em casa, enquanto o time de Itu receberá o Red Bull Brasil, também diante de seu torcedor. Com 13 pontos, o Ituano precisa vencer e torcer por uma derrota do Botafogo-SP. Além disso, os resultados também precisam ser suficientes para tirar uma diferença no saldo de gols que hoje é de 3 contra 1 a favor do vice-líder.

A Federação Paulista de Futebol reservou as datas de 2 e 9 de abril para os confrontos de ida e volta das quartas de final da Campeonato Paulista.