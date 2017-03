Vanderlei treina e deve ficar à disposição do Santos contra o São Bento

Após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no último domingo, na Vila Belmiro, os santistas tiveram pelo menos um motivo para sorrir nesta segunda-feira. Isso porque o goleiro Vanderlei voltou a treinar normalmente com bola no CT Rei Pelé e deve voltar a ser opção do técnico Dorival Júnior para a partida contra o São Bento, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Walter Ribeiro.

O goleiro, inclusive, já vinha treinando desde a última semana. Porém, as atividades estavam sendo moderadas e o preparador Arzul só utilizou as mãos na hora de fazer lançamentos. Já nesta segunda, o camisa 1 voltou a defender chutes fortes e espalmar bolas com a mão esquerda, onde teve fratura no dedo anelar e luxação no dedo médio no dia 10 de fevereiro.

A comissão técnica ainda avaliará as condições de Vanderlei no treinamento desta terça-feira. Caso ele esteja mesmo à disposição, o técnico Dorival Júnior precisará quebrar a cabeça para escolher o goleiro titular diante do São Bento. Afinal, o reserva Vladimir vive grande fase e fez ótimas defesas no clássico contra o Verdão.