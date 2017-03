Estatísticas mostram vitória no detalhe do Palmeiras no clássico

Com dois gols nos cinco minutos finais no clássico, o Palmeiras venceu por 2 a 1 o Santos na Vila Belmiro, coisa que não acontecia desde 2011. No campo das estatísticas, as equipes tiveram números parecidos em questões de finalização e criação de jogadas.

Ambas as equipes finalizaram 18 vezes a gol no encontro deste domingo. A pontaria do alvinegro foi levemente melhor que a do rival, tendo acertado 11 chutes no gol de Fernando Prass contra nove arremates corretos do Verdão ao gol de Vladimir. O goleiro do Palmeiras, inclusive, foi um dos grandes responsáveis pela vitória de sua equipe.

Com a bola no pé, o Santos trocou muito mais passes que a equipe palmeirense, mantendo a maior diferença entre os times na maneira de jogar: foram 335 passes corretos (e 36 errados) do Peixe, enquanto o Palmeiras acertou 281 toques (errou 43). Ambas as equipes deram 13 assistências para arremate nos 90 minutos.

Mas mesmo fazendo a bola rolar mais, o time da baixada apostou bastante nos cruzamentos para tentar chegar ao gol. Foram 11 tentativas completas e 21 falhados por parte do Santos. Já o Palmeiras cruzou cinco vezes certas e 18 erradas no encontro. E foi em um cruzamento que os donos da casa abriram o placar com Ricardo Oliveira, já no segundo tempo.

Tendo a posse de bola por mais tempo, os mandantes consequentemente cederam mais jogadas ao adversário. A equipe perdeu 32 bolas durante a partida, contra apenas 18 perdas do time de Eduardo Baptista. Nos desarmes, dez para o Santos e nove para o Palmeiras, sendo que um deles, feito por Jean, resultou no primeiro gol da equipe, convertido pelo próprio volante.

Jogando mais no sistema defensivo, o Palmeiras tentou 37 lançamentos, acertando 14 deles. Os santistas tentaram a ligação direta 26 vezes e erraram o alvo 16 vezes. E para receber as bolas longas, os jogadores do alviverde estiveram em posição de impedimento quatro vezes, o dobro dos adversários.