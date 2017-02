Jogador do Linense relata ter recebido ameaça de morte após lesão de Moisés

A confirmação da lesão do meia Moisés fez com que o volante Zé Antônio virasse alvo de críticas de alguns torcedores palmeirenses. O jogador do Linense, que disputou a jogada com o camisa 10 no lance da contusão, no domingo, acredita não ter sido o culpado pela infelicidade com o adversário e relatou estar sofrendo até mesmo ameaças de morte por meio das redes sociais.

“Recebi muita coisa, gente de todo lugar. Até ameaça de morte. Gente dizendo que eu vou ser cobrado, que a Mancha Verde vai me cobrar. Muito pelo post que o Moisés fez, eu fiquei chateado um pouco. Ele me sugere como um agressor. (…) Depois disso, começou essa chuva de ameaças, difamando a minha imagem como se eu fosse bruto e violento, mas na minha carreira isso nunca aconteceu”, declarou o atleta, em entrevista à ESPN Brasil.

O lance aconteceu no domingo, na partida em que o Palmeiras goleou o Linense por 4 a 0, em rodada válida pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o camisa 10 sofreu um choque com Zé Antônio, gerando uma entorse no joelho esquerdo. Com isso, o palmeirense lesionou os ligamentos e será desfalque do atual campeão brasileiro por cerca de seis meses.

No entanto, o jogador do Linense alega que não teve intenção de machucar o adversário. “O que eu mais quero no momento é poder falar com o Moisés e tentar falar para ele o que pode ter acontecido ali. Já vi o lance 100 vezes e toda vez que vejo, não consigo me ver como culpado. Foi uma disputa normal de jogo, onde eu chego primeiro na bola e ele, no movimento, acaba batendo o joelho de apoio no meu”, declarou.

Os dois atletas já atuaram juntos na equipe do Sport, em 2010, e na Portuguesa, em 2012. No ano passado, Zé Antônio também disputou a jogada em que Moisés se lesionou durante o Campeonato Paulista. Após o lance deste domingo, o jogador da equipe alviverde publicou em suas redes sociais que estava chateado por não ter recebido um pedido de desculpas do ex-colega de time.

Zé Antônio explicou que não conseguiu falar com o adversário depois da partida. “Com relação ao não pedido de desculpas, eu jamais deixaria de fazê-lo, até porque o Moisés é um jogador que eu já trabalhei junto”, comentou, para completar. “Ontem (domingo), me foi passado que ele seria mandado, imediatamente, para São Paulo, por isso não consegui falar com ele. A minha vontade era de falar com ele ali no estádio já (…). Não sei se vou visitá-lo, porque não sei qual vai ser a reação dele”, declarou.