Dorival dedica goleada a Modesto e destaca força do elenco santista

Após o vice do Brasileirão e a preparação durante a pré-temporada, poucos poderiam imaginar que o técnico Dorival Júnior seria o mais pressionado entre os principais clubes de São Paulo. Porém, após uma sequência negativa de resultado, o treinador viu seu trabalho ser questionado por parte da torcida e até por alguns dirigentes. O comandante, porém, afirma que vem recebendo um voto de confiança do presidente Modesto Roma Júnior. Por conta disso, ele dedicou ao mandatário a goleada de 4 a 1 sobre o São Bernardo, neste domingo, no ABC, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

“O presidente tem consciência do trabalho do trabalho que está sendo feito. Se tem uma pessoa que tem crédito na manutenção desse trabalho é o presidente Modesto, que está de parabéns. Esse vitória tem um significado especial para ele, pela postura de homem que vem tendo. Ele sempre me passou tranquilidade. A pressão sempre existe. Tem aqui e também com o Eduardo no Palmeiras, o Carrile no Corinthians e o Rogério no São Paulo. Muitos analisam só o resultado. Vou fazer meu trabalho até onde o presidente tiver confiança em mim. Até o momento ele tem sido muito correto, como eu também sou com o Santos. Da minha parte eu jamais vou deixar aquilo que assumi”, explicou Dorival, em entrevista coletiva após o duelo deste domingo.

Na goleada, inclusive, o comandante poupou os principais jogadores, pensando na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o The Strongest, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Após o ótimo resultado, que contou com o brilho dos reservas Vladimir Hernández, Bruno Henrique e Rafael Longuine, o treinador comemorou as opções no elenco santista.

“Isso mostra a força do nosso grupo. O Santos começa a dar sinais de vida na competição. Logicamente que temos que tirar um atraso ainda. Nosso grupo no Paulista é o mais disputado e na Libertadores também é. São resultados que amadurecem e que fazem com que a equipe encorpe”, concluiu Dorival.