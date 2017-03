Corinthians visita a Ponte e tenta encaminhar vaga nas quartas

Desacreditado no início da temporada, o Corinthians entra em campo para enfrentar a Ponte Preta neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, para deixar encaminhada a sua vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista com quatro rodadas ainda a serem disputadas no torneio. Tudo isso após vencer o Luverdense por 2 a 0, fora de casa, e praticamente assegurar sua presença na próxima fase da Copa do Brasil.

Com 18 pontos conquistados até o momento, o Timão chegará a 21 se conseguir um triunfo em Campinas. Caso o São Bernardo e o Ituano, terceiro e quarto colocados do Grupo A, respectivamente, não vençam seus duelos frente a Santos e Mirassol, o Alvinegro abriria 12 de vantagem na ponta, faltando exatamente 12 em disputa na fase de grupos.

“Quem for para Campinas vai se doar 100% e estar 100% focado na vitória. A gente sabe que estamos fazendo um bom trabalho até esse momento, mas precisa que a equipe chegue com a cabeça totalmente voltada para a Ponte Preta para conseguir um grande resultado lá na casa deles”, afirmou o volante Gabriel, suspenso e único desfalque certo para a partida.

O técnico Fábio Carille, porém, deixou claro que o meio-campista não será a única mudança com relação à formação que venceu as duas últimas partidas. Preocupado com a sequência de jogos, ele enxerga o confronto contra os campineiros como uma rara possibilidade de descansar os jogadores sem temer uma eliminação.

O zagueiro Pablo, por exemplo, é ausência certa após ser o único defensor que atuou em todos os jogos oficiais da temporada. No meio-campo, o atacante Romero também não será aproveitado. Na frente, Jô, que deixou o gramado da Arena Pantanal falando que estava “pregado”, mantém o rodízio com Kazim.

Alheia a isso, a Ponte quer aproveitar o time alternativo dos paulistanos para também disparar na sua chave, a D, que apresenta forte disputa com Mirassol e Santos. Para isso, terá no ataque uma dupla bastante conhecida dos corintianos: Lucca, atleta que ainda tem contrato com o Timão, e William Pottker, centroavante que tinha transferência certa para o Parque São Jorge, mas viu a mudança ser cancelada após sua utilização pela Macaca na Copa do Brasil.

“Assisti a cinco jogos, além de acompanhar a partida da Copa do Brasil. Então são seis jogos ao todo. Já tenho o Corinthians na cabeça, os jogadores passando para lá e para cá (risos), uma loucura. Ainda vamos passar os vídeos, então tenho certeza que a Ponte vai entrar preparada para o jogo”, comentou o técnico João Brigatti, que não terá apenas o lateral esquerdo Arthur, lesionado. Jeferson entra no seu lugar.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X CORINTHIANS

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 12 de março de 2017, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias

Assistente: Danilo Ricardo Simon e Tatiane Sacilotti dos Santos

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Yago e Jeferson; Fernando Bob, Matheus Jesus e Ravanelli; Clayson, Lucca e William Pottker

Técnico: João Brigatti

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Paulo Roberto, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Léo Jabá; Kazim

Técnico: Fábio Carille