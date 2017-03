Corinthians recebe Linense para encerrar série de jogos sem vitórias

O Corinthians encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Em casa, no estádio de Itaquera, o Timão recebe o Linense às 21h45 (de Brasília), tentando encerrar sequência de cinco jogos sem vitória na temporada.

Nas últimas quatro rodadas do Estadual, os alvinegros somam três empates (Ponte Preta, Red Bull e São Paulo) e uma derrota (Ferroviária). Com isso, a equipe perdeu o primeiro lugar na classificação geral para o rival Palmeiras. Mesmo assim, o discurso mantém-se confiante.

“Saíamos fortalecidos dessa primeira fase, conhecendo melhor o grupo. Estou muito feliz. Somos a única equipe que não perdeu clássicos, isso mostra maturidade, chegamos fortes nesse mês de abril”, garantiu o técnico Fábio Carille, após o empate com o São Paulo, no último domingo.

O treinador, apesar de ter a primeira colocação do grupo A garantida, com 21 pontos, deve colocar o melhor que tem à disposição. Isso porque a equipe ainda luta pelo segundo lugar geral. Os rivais são Santos e Ponte Preta, que, na chave D, somam 19, podendo ultrapassar o time do Parque São Jorge.

Os desfalques do treinador corintiano, em relação ao time do clássico, são o zagueiro Pablo e o meia Rodriguinho, que levaram o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, no último domingo, ficando fora da rodada final, mas garantindo presença no mata-mata. O lateral esquerdo Guilherme Arana, que saiu do último duelo após levar pancada de Wellington Nem, está relacionado, mas pode ser poupado, com Moisés assumindo a ala. Além deles, Maycon sofreu com problemas intestinais, e está fora.

Para a vaga do zagueiro, a opção deve ser o garoto Pedro Henrique, que costumeiramente substitui a dupla titular, formada por Pablo e Balbuena. No meio, a dúvida é maior. Carille pode colocar Camacho e Fellipe Bastos, com características mais defensivas, ou ousar, colocando o atacante Léo Jabá.

Neste caso, Gabriel e Camacho protegeriam mais o meio, enquanto Jadson, Jabá e Pedrinho se aproximariam de Jô no ataque. O paraguaio Romero, convocado por seu país para encarar o Brasil no próprio estádio de Itaquera, pode até ir para o jogo.

Os outros desfalques de Carille já não fizeram parte do grupo que atuou no Morumbi no último domingo. Os principais são Fagner, convocado por Tite para a Seleção, e Kazim, lesionado. Ambos seguem fora. O recém-contratado Clayton também não joga, pois ainda não está inscrito no Paulistão.

Pelo lado do Linense, a partida também vale pela classificação final. O time alvirrubro briga pela liderança do grupo B com o São Paulo. Ambos têm 17 pontos, mas os interioranos levam vantagem no número de vitórias (5 a 4).

Assim, basta ao time comandado por Márcio Fernandes, que vem de triunfo sobre o São Bernardo por 1 a 0, vencer o Timão para garantir a ponta e a vantagem contra o Tricolor nas quartas de final, tendo o direito de fazer o segundo jogo em Lins.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X LINENSE

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 29 de março de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: José Cláudio Rocha Filho

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Alex Alexandrino

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Moisés (Guilherme Arana); Gabriel, Camacho, Pedrinho, Jadson e Léo Jabá (Fellipe Bastos); Jô

Técnico: Fábio Carille

LINENSE: Victor Golas; Bruno Moura, Bruno Costa, Rodrigo Lobão e Pio; Caíque, Zé Antônio, Diego Felipe e Thiago Humberto; Tatá (Thiago Santos) e Gabrielzinho

Técnico: Márcio Fernandes

*Especial para a Gazeta Esportiva