Após quase sair, Longuine ‘renasce’ no Santos e luta para renovar contrato

Neste começo de temporada, Rafael Longuine viveu um período de incertezas no Santos. Com contrato em vigência somente até o final do Campeonato Paulista, o jogador quase foi liberado pelo clube para acertar uma transferência ao Coritiba. Porém, o técnico Dorival Júnior pediu sua permanência, acreditando que ele pode ser importante para a equipe durante a temporada. O meia correspondeu às expectativas do comandante neste sábado, quando entrou bem e marcou o gol que decretou a vitória santista por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do torneio estadual.

“Nós não estávamos tendo transição. Estávamos tendo dificuldade nos passes iniciais. O Rafael sempre tem recebeu uma contestação ou outra, eu sempre ouço algo a respeito dele. Mas é um jogador muito útil. Na grande maioria das vezes que ele entrou acabou nos ajudando. Teve paciência e chegou no gol. Se ele joga nesse nível que nos mostrou hoje, tem capacidade de produzir mais. Está adaptado à nossa maneira de jogar. Espero que continue sendo tão efetivo”, disse Dorival, em entrevista coletiva após o triunfo diante do Pantera.

Apesar do voto de confiança do treinador, Longuine ainda não foi procurado pela diretoria do alvinegro para renovar seu contrato. O meia já demonstrou inúmeras vezes que tem a intenção de permanecer na Vila Belmiro.

Inicialmente, a cúpula pretendia estender o vínculo para emprestá-lo durante o Paulistão, como fez com Fernando Medeiros, Alison, Serginho e Lucas Crispim. Porém, como o meia acabou sendo inscrito no torneio nacional, os dirigentes vão acompanhar o desempenho dele para só depois conversarem sobre a renovação.

Eleito revelação do Campeonato Paulista de 2015, o jogador de 26 anos chegou como uma boa aposta no Santos. Porém, ele ainda não não vingou e nunca engatou uma boa sequência como titular da equipe.