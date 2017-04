William José marca, Sociedad vence e entra na zona da Liga Europa

A Real Sociedad se reabilitou da derrota para o Atlético de Madrid na semana passada e ganhou, em casa, do Sporting Gijón por 3 a 1, nesta segunda-feira, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados pelo brasileiro William José, Juanmi e Berchiche. Elderson descontou no final da partida.

Com o resultado o time de San Sebastián foi a 52 pontos, ultrapassou duas equipes e assumiu a sexta colocação, última que dá vaga para a Liga Europa. Já os visitantes permanecem com 22 pontos na zona de rebaixamento.

O nome do primeiro tempo foi Xabi Prieto. Aos três minutos, o meio-campista recebeu bola lançada e cruzou para William José abrir o placar. Já aos 27 minutos, ele lançou a bola do meio de campo para Juanmi dominar dentro da grande área e bater no canto do goleiro.

No segundo tempo, os mandantes ampliaram a vantagem com gol aos 32 minutos. Zurutuza arrancou pelo meio de campo e enfiou para dentro da área. Berchiche infiltrou pelo lado esquerdo e bateu cruzado para fazer 3 a 0. Faltando três minutos para o fim do tempo regulamentar, Viguera infiltrou na área, rodou e rolou para trás para Elderson chutar e contar com o desvio para marcar gol.

Na próxima rodada, no sábado, o Gijón irá receber o líder Real Madrid. No mesmo dia, a Real Sociedade terá a dura tarefa de jogar contra o Barcelona no Camp Nou.