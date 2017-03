Vanderlei volta a treinar com bola e fica perto de retorno ao Santos

O Santos está próximo de contar com o goleiro Vanderlei. Após fraturar o dedo anelar e luxar o dedo médio da mão esquerda no último dia 10 de fevereiro, o camisa 1 voltou a vestir as luvas e treinou com bola na tarde desta segunda-feira.

Durante a atividade, o arqueiro defendeu bolas lançadas pelo preparador Arzul. Porém, para prevenir o goleiro, que ainda não está completamente recuperado, o profissional só utilizou as mãos e não chutou com os pés.

A expectativa da comissão técnica e do departamento médico do alvinegro é que Vanderlei esteja à disposição no fim de março. A ideia é que ele tenha condições de jogar nas duas últimas rodadas da fase de grupos do Campeonato Paulista, contra Santo André e Novorizontino.

Ainda sem contar com o camisa 1, o técnico Dorival Júnior também poupou Vladimir, que esteve em campo na goleada sobre o São Bernardo, no último domingo, e comandou um treino em campo reduzido para os titulares, já que eles foram poupados do duelo no ABC.

A atividade contou com as presenças de Victor Ferraz, David Braz, Zeca, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira, que devem enfrentar o The Strongest, na quinta-feira, às 21h45, pela segunda rodada da Libertadores.