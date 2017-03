Lucas Lima, Oliveira e Renato treinam, e devem voltar na Liberta

O Santos terá mudanças para a estreia na Libertadores, contra o Sporting Cristal, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Nacional do Peru. Poupados na derrota para o Corinthians, no último sábado, Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira treinaram normalmente nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, e devem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

O trio participou de uma atividade tática ao lado dos outros titulares que atuaram no revés para o Timão. Sem goleiro, a equipe principal foi formada por: Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Cleber e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Dorival parou diversas vezes a atividade para ajustar posicionamentos e também promoveu algumas trocas no time. David Braz chegou a treinar no lugar de Veríssimo, enquanto Bruno Henrique, Vladimir Hernández e Kayke substituíram Bueno, Copete e Ricardo Oliveira, respectivamente.

Dos três titulares, quem mais preocupa é Lucas Lima. Recuperado de um estiramento no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, o camisa 10 já vem treinando com bola e luta para estar 100% fisicamente. Na atividade desta segunda, o meia treinou com uma proteção no joelho.

Já Renato e Ricardo Oliveira estão praticamente confirmados para a estreia na Libertadores. O volante, por sua vez, já ficou até no banco de reservas contra o Timão. O camisa 9 acabou sendo poupado do clássico apenas por uma precaução, já que os 15 pontos que levou na cabeça após o duelo diante do Botafogo-SP ainda não haviam cicatrizado.