Flamengo tenta manter 100% na Taça Guanabara contra Nova Iguaçu

Embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Carioca, por 4 a 1 sobre o Boavista e por 3 a 0 diante do Macaé, o Flamengo tenta manter os cem por cento de aproveitamento neste sábado, quando pega o Nova Iguaçu a partir das 16h30 (de Brasília), em Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ), pela terceira rodada da competição.

O Rubro-Negro lidera o Grupo B com seis pontos, ao lado do Madureira. Já o Laranja da Baixada, que vem de empate por 1 a 1 com o Boavista, aparece com dois pontos.

Zé Ricardo, técnico do Flamengo, conversou com seus jogadores sobre a importância de o time jogar com inteligência porque o duelo deste sábado será disputado debaixo de uma temperatura muito forte.

“O jogo em Bangu à tarde é complicado por conta do calor e por isso mesmo vamos precisar de muita inteligência, fazendo a bola correr e administrando bem a posse de bola, ditando o ritmo. A correria não interessa, pois temos condições de tocarmos a bola e encontrarmos o melhor momento de decidir a partida. Acredito que temos condições de ganhar e não vamos pensar em nos preservar por conta do calor, mas temos que saber jogar”, disse o comandante.

Os jogadores estão cientes dos problemas que vão encontrar, mas não se preocupam apenas com o calor. O fato de o Nova Iguaçu ter estreado empatando por 1 a 1 com o Botafogo preocupa.

“Eles conseguiram um grande resultado no campo do Botafogo e isso mostra a dificuldade que vamos encontrar pois o Nova Iguaçu parece ter um time muito bem montado. É importante o Flamengo saber atuar de maneira inteligente, sem ficar exposto aos contra-ataques do adversário, que joga por uma bola”, falou o goleiro Alex Muralha.

Para este compromisso, o Flamengo não poderá contar com o meia Everton, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Macaé. Gabriel assume a sua vaga.

Pelo lado do Nova Iguaçu, o técnico Edson Souza vai manter a base que empatou com o Boavista, mas se mostra confiante na conquista de um bom resultado.

“A verdade é que o Nova Iguaçu está jogando este Campeonato Carioca tratando cada partida como uma final e não vai ser diferente contra o Flamengo. Vamos mais uma vez nos doar em busca do objetivo do clube”, disse Souza.

Pelo regulamento, nesta Taça Guanabara todos os clubes se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos. Após todos os confrontos, os dois primeiros colocados passam para as semifinais.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X FLAMENGO

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 4 de fevereiro de 2017 (Sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Antônio Silva dos Santos (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Carlos Henrique Lima (RJ)

NOVA IGUAÇU: Jefferson, Yan, Raphael Azevedo, Murilo Henrique e Lucas; Iuri Pimentel, Paulo Henrique, Caio Cezar e Wescley; Marlon e Adriano

Técnico: Edson Souza

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Rômulo, Willian Arão, Diego, Gabriel e Federico Mancuello; Paolo Guerrero

Técnico: Zé Ricardo