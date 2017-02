Boa campanha do vice-líder Madureira preocupa jogadores do Flamengo

Passada a vitória de 1 a 0 sobre o América-MG, que garantiu o Flamengo nas quartas de final da Primeira Liga, o Rubro-Negro retorna a sua atenção para a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Já classificado para as semifinais, o time flamenguista decide o primeiro lugar do Grupo B neste domingo, às 17h (de Brasília), contra o Madureira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O Flamengo lidera com 12 pontos e cem por cento de aproveitamento. Por isso leva a vantagem do empate. Já o Tricolor Suburbano, também invicto, tem dois pontos a menos e precisa ganhar, embora também esteja nas semifinais. A boa campanha do Madureira, por sinal, tem gerado grande preocupação na Gávea.

“O Flamengo sabe que vai encontrar muitas dificuldades pela qualidade do time montado pelo Madureira. É um adversário muito perigoso, que está muito bem na competição e que vai querer se impor para terminar a fase em primeiro lugar. Trata-se de um confronto decisivo sim e por isso mesmo o estamos encarando dessa maneira. Tenho convicção de que vamos conseguir ter um bom desempenho”, disse o volante Willian Arão.

O lateral-direito Pará concorda com seu companheiro.

“O Madureira já venceu o Botafogo e ainda está invicta na competição. Isso mostra que o grupo montado por eles tem qualidade e acabou se entrosando rapidamente. Pode ser um dos jogos mais complicados que vamos ter neste Estadual e por isso mesmo não podemos pensar em facilidades. Alguns times de menor investimento não conseguiram fazer boas equipes, mas com certeza esse não é o problema do Madureira, que já tem uma tradição grande no Campeonato Carioca e que veio muito forte esse ano, para brigar por títulos. O Flamengo vai precisar saber se impor”, concluiu o defensor.

O elenco do Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira em Brasília (DF), palco do jogo contra o Coelho. Depois a delegação retornou para o Rio de Janeiro, com os atletas sendo liberados em seguida. Neste sábado pela manhã o técnico Zé Ricardo comanda o treino que vai definir a escalação que vai enfrentar o Madureira. Após a atividade o grupo flamenguista já viaja para Volta Redonda.