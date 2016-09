Vasco recebe Joinville em choque de opostos na tabela da Série B

Um verdadeiro choque de opostos. Assim pode ser definido o encontro entre Vasco e Joinville, que se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), em um dos confrontos que abrem a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cruz-Maltino, que vem de empate por 1 a 1 com o Goiás, mesmo vivendo um momento de irregularidade, lidera com 45 pontos, ao lado do Atlético-GO. Já os catarinenses, que na terça-feira empataram sem gols com o Náutico, não ganham há quatro confrontos e figura na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com 24 pontos.

Jorginho, técnico do Vasco, quer ver sua equipe se comportanto com um padrão alto em campo. “O Vasco precisa ser protagonista nesta Série B e temos que nos comportar como tal, não apenas ganhando os nossos jogos, mas também jogando bem. Respeitamos o Joinville, mas sabemos que a vitória é o único resultado que pode ser considerado satisfatório neste momento”, avisou Jorginho.

Os jogadores vascaínos esperam poder contar com o apoio da torcida. “O Vasco está na liderança, mesmo atravessando um momento de resultados alternados. Portanto, precisamos contar com o apoio de nossos torcedores se quisermos atingir os nossos objetivos. Espero que São Januário mais uma vez esteja com um grande público e com a nossa torcida, que sempre joga junto, ao nosso lado”, disse o goleiro uruguaio Martin Silva.

O Vasco terá mudanças para esse jogo. O zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão contra o Goiás, volta na vaga de Jomar. O mesmo acontece com o lateral-esquerdo Julio Cesar e com o atacante Jorge Henrique, preservados contra o time goiano por conta de dores musculares. Com eles de volta, Henrique e Yago Pikachu ficam como opção no banco. O volante Marcelo Mattos pode ganhar uma oportunidade no posto de Éderson, com o esquema com três atacantes sendo abandonado.

Pelo lado do Joinville, o técnico Lisca quer ver sua equipe sem exibir os erros do empate com o Náutico. “Contra o Náutico, mais do que nunca, fomos incompetentes para colocarmos a bola para dentro, para finalizarmos. Se isso se repetir em um jogo deste como contra o Vasco, pelo nível do adversário, vai ser fatal. Portanto, precisamos estar em uma grande noite se quisermos conquistar um bom resultado”, avisou Lisca.

Para este compromisso o Joinville perdeu o volante Naldo, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Bertotto deve ficar como opção no banco de reservas.

No primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram na Arena Joinville, em Joinville (SC), e o Vasco levou a melhor, ganhando por 2 a 0. Naquela ocasião, o atacante Leandrão foi o heroi da noite, marcando dois gols.

FICHA TÉCNICA:

VASCO-RJ X JOINVILLE-SC

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16 de setembro de 2016 (Sexta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Devarly Lira do Rosario (ES)

Assistentes: Leonardo Mendonca (ES) e Valberson Braz Zanotti (ES)

VASCO: Martin Silva, Madson, Rodrigo, Luan e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Douglas, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Júnior Dutra

Técnico: Jorginho

JOINVILLE: Jhonatan, Reginaldo, Danrlei, Fabiano Eller e Fernandinho; Bertotto, Paulinho Dias, Thomás e Bruno Ribeiro; Giva e Jael

Técnico: Lisca

