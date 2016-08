Tupi vence fora de casa e deixa a vice-lanterna da Série B

O Tupi deu um grande passo em sua briga contra o rebaixamento na noite desta terça-feira. Fora de casa, no estádio Mangueirão, o clube mineiro venceu o Paysandu por 3 a 0 e deixou a vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em busca de sair da zona de rebaixamento, o Tupi começou melhor o jogo. Depois de boas chances, o clube abriu o placar com o atacante Giancarlo, aos 32 minutos do primeiro tempo, depois de aproveitar cruzamento na área. Já na segunda etapa o Paysandu teve o volante Ricardo Capanema expulso e viu o Tupi fazer 2 a 0 com Jonathan, e ampliar com Giancarlo em rápido contra-ataque já nos acréscimos da partida.

Com o resultado, o Tupi chegou a 22 pontos e subiu para a 17ª posição do Campeonato, sendo o primeiro time da zona de rebaixamento, quatro pontos atrás do Goiás, primeiro time fora da degola. Já o Paysandu, com a derrota, estacionou nos 28 pontos e caiu para a 13ª posição, longe da briga pelo G4 como nas últimas rodadas.

Tupi começa com tudo – Mesmo jogando fora de casa e com dois desfalques importantes – o volante Renan e o meia Octávio – o Tupi começou sendo um visitante indigesto. A primeira boa chance do jogo até foi do Paysandu, com Tiago Luis cobrando falta, mas o time mineiro não demorou muito para responder. Aos 11 minutos, após cruzamento, Gabriel Santos subiu no terceiro andar e colocou a cabeça na bola, que tirou tinta da trave direita do goleiro Emerson.

E não parou por aí. Em novo escanteio, dessa vez pelo lado esquerdo, o atacante Giancarlo se antecipou ao marcador e exigiu grande defesa do goleiro do Papão. Na sequência, mais uma do Tupi: o meia Jonathan saiu cara a cara com o arqueiro e chutou rasteiro, mas viu Emerson defender com os pés. Na volta, Giancarlo chutou mascado e perdeu grande chance.

Giancarlo se redime – A pressão do Tupi fez efeito aos 32 minutos do primeiro tempo. Em mais um cruzamento, Bruno Costa levantou na área e Giancarlo foi no alto para mandar a bola no canto direito do goleiro, se redimir do lance perdido minutos antes e abrir o placar: 1 a 0.

O Paysandu sentiu o gol e foi ao ataque em busca do empate. Tiago Luis deixa o marcador para trás e chega bem para finalizar, mas Gabriel Santos corta na hora do arremate. Aos 39 minutos, novamente com Tiago Luis, jogador do Papão que mais aparecia na partida, o clube da casa exigiu defesa de Rafael Santos depois de cobrança de falta. Antes do final do primeiro tempo, Tiago Luis chegou a balançar as redes, mas o juiz anulou o gol depois de marcar impedimento.

Papão com 10 em campo – O Papão voltou para o segundo tempo empenhado em igualar o marcador. Logo com quatro minutos, Mailson recebeu livre de marcação, chutou de perna direita, mas mandou em cima de Rafael Santos, que deu um tapa e mandou a bola pela linha de fundo. Poucos minutos depois, o Paysandu ficou com 10 jogadores em campo: o volante Ricardo Capanema fez falta violenta em Marcos Serrato e levou o cartão vermelho direto.

Mesmo com 10 em campo o time da casa quase empatou. O goleiro mineiro deu rebote e Gilvan quase manda para o fundo das redes, mas o árbitro marcou falta de ataque. No entanto, a reação do Papão não durou muito. O Tupi se impôs em campo e ampliou com Jonathan chutando na saída do goleiro depois de bom passe de Serrato: 2 a 0.

Com cinco minutos de acréscimo o Paysandu ainda tentou descontar, sempre comandado pelo meia-atacante Tiago Luis, mas não conseguiu furar a zaga do clube mineiro, enquanto o clube mineiro chegava no contra-ataque mas parava nas boas defesas de Emerson. Aos 47 minutos, o atacante Giancarlo fez seu segundo e pôs números finais à partida depois de finalizar por cima de Emerson: 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 3 TUPI-MG

Local: Estádio Mangueirão, em Belém

Data: 29 de agosto de 2016, terça-feira

Horário: 19h15 horas (Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO – ESP)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) e Marcio Soares Maciel (GO – CBF-1)

Cartões amarelos: Tiago Luis (Paysandu)

Cartão vermelho: Ricardo Capanema (Paysandu)

GOLS: Giancarlo aos 32 minutos do primeiro tempo e aos 47 do segundo tempo, e Jonathan aos 25 minutos do segundo tempo (Tupi)

PAYSANDU: Emerson; Edson Ratinho, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas (Rivaldinho); Ricardo Capanema, Augusto Recife, Lucas e Celsinho (Robert); Tiago Luis e Mailson

Técnico: Dado Cavalcanti

TUPI-MG: Rafael Santos; Vinícius Kiss (Henrique), Thiago Sales, Gabriel Santos e Bruno Costa; Recife (Euller), Marcos Serrato, Hiroshi (Pedrinho), Jonathan e Luiz Paulo; Giancarlo

Ténico: Estevam Soares

