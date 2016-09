Náutico vence o Paysandu e se distancia da zona de rebaixamento

Next

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Náutico conquistou um importante resultado em seu estádio. Jogando contra o Paysandu, o Timbu venceu por 3 a 1 e se distanciou ainda mais da zona do rebaixamento.

Tomando a iniciativa mesmo fora de casa, o Paysandu começou melhor e teve duas chances de gol seguidas, aos 7 e 8 minutos da primeira etapa, ambas cortadas pela defesa do Náutico.

Aos 16 minutos, contudo, quem chegou ao gol foi a equipe da casa. O meio campista Vinícius recebeu na intermediária e disparou. Na trajetória, a bola desviou em Roniery e encobriu o goleiro Emerson, abrindo o placar na Arena Pernambuco.

Cinco minutos mais tarde, Vinícius recebeu a bola em posição semelhante a do primeiro gol e chutou com força, acertando o ângulo adversário e aumentando a vantagem do Timbu.

Confiante, Vinícius tentou surpreender Emerson chutando do meio de campo após uma saída ruim do goleiro. A bola passou por cima da meta do Paysandu.

Aos 39, Augusto Recife chegou bem, em velocidade, e tocou para Jhonnatan. O atacante não desperdiçou e tocou na saída de Júlio Cesar, descontando para os visitantes.

O resultado apertado deu tons dramáticos no segundo tempo. Aos 28, o Timbu chegou duas vezes ao gol de Emerson. O primeiro chute, de Renan Oliveira, bateu na trave. Na sequência, Gaston também tentou, sem sucesso.

Aos 32, Emerson saiu mal e Marco Antônio chutou. Com o goleiro fora do lance, o zagueiro Gilvan salvou o Paysandu.

No último minuto do primeiro tempo, Roniery derrubou Roni na área e foi expulso. Na cobrança de pênalti, Vinícius marcou o terceiro e fechou o placar.

Agora, o Náutico foi aos 36 pontos e ocupa a 11ª colocação. O Paysandu, por sua vez, estacionou na 14ª posição com 32 pontos, cinco a mais que o Bragantino, primeira equipe no Z4.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO X PAYSANDU

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data: 17 de setembro de 2016, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Gleidson Santos Oliveira – BA (CBF-2)

Assistentes: Dijalma Silva Ferreira Jr – BA (CBF-2) e Jucimar dos Santos Dias – BA (CBF-2)

Público: 2.635 pagantes

Renda: R$ 36.325,00

Cartões amarelos: Augusto Recife, João Lucas, Ricardo Capanema e Lucas (Paysandu); Vinícius e Esquerdinha (Náutico)

Cartões vermelhos: Roniery (Paysandu)

GOLS:

Náutico: Vinícius, aos 16 e 21 do primeiro tempo e aos 48 do segundo tempo

Paysandu: Jhonnatan, aos 39 do primeiro tempo

NÁUTICO: Júlio César; Joazi, Adalberto, Rafael Pereira e Gastón; João Ananias, Marco Antônio (Esquerdinha) e Vinícius; Roni, Renan Oliveira (Negretti) e Bergson (Yuri Mamute)

Técnico: Givanildo Oliveira

PAYSANDU: Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife (Rafael Costa), Lucas (Raí) Luis e Jhonnatan (Maílson); Leandro Cearense e Tiago Luis

Técnico: Dado Cavalcanti

