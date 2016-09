Na busca por G4, Londrina encara o ameaçado Joinville

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

O Londrina dará sequência à busca por uma vaga no G4 ao receber o Joinville, no Estádio do Café, no sábado, às 18h30 (de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe paranaense está na sexta posição e apenas a uma vitória de distância, em combinação com outros resultados, da zona de classificação. Já os catarinenses se encontram em uma situação complicada, ocupando o 18º lugar da tabela.

Apesar de estar em um momento mais favorável que o adversário, o técnico Claudio Tencati não espera vida fácil para o Londrina diante do Joinville. “Os jogos em casa têm sido difíceis para quem manda, até por conta da consistência emocional. Nós vamos precisar ter todo o apoio da torcida, do início ao fim. Teremos um jogo difícil contra o Joinville. Não adianta pensar que será fácil só porque estão na zona de rebaixamento. Precisamos de equilíbrio, organização e disciplina, porque isso pode fazer a gente ganhar o jogo”, destacou.

Mesmo próximo dos quatro melhores da competição, o treinador continua pedindo pés no chão e afirma que, antes, é preciso se manter na divisão. “Continua a busca pelos 45 pontos. Tem que pensar grande, o objetivo é subir, mas quanto antes chegar aos 45, dá mais tranquilidade. Lógico, o foco principal é o acesso. É uma competição muito exigente e muito equilibrada. Por isso as equipes precisam manter uma regularidade. É o que o Londrina tem tido, na minha opinião. Com um salto mais, com duas ou três vitórias, vamos ter um encaixe legal”, disse o comandante, que atualmente tem 34 pontos.

Para o jogo contra o time de Santa Catarina, Tencati terá que lidar com alguns problemas de desfalque. Sem o lateral direito Igor Bosel, o volante Germano e o atacante Jô, por conta de suspensão, o comandante deverá entrar com Lucas Ramón, Bídia e Marcos Vinícius, respectivamente. O zagueiro Silvio, o atacante Wellisson e o volante Jumar continuam sob atenção do departamento médico e não jogam, enquanto o meia Rafael Gava e o zagueiro Matheus, também machucados, serão avaliados como opção.

Necessitado de uma vitória, o Joinville aposta na melhora que tem apresentado nos últimos jogos como fator estratégico sobre o adversário paranaense. Porém, o técnico Lisca alertou a equipe de que há considerações a serem feitas, já que os últimos gols vieram do centroavante Jael. “Estamos tentando não criar esta ‘Jaeldependência’. Os outros jogadores também têm que aproveitar as chances”, ressaltou.

“Quando o Jael veio para o Joinville, a gente sabia que além de fazer os gols seria uma liderança de boa postura. Ele conhece o Joinville, conhece as pessoas aqui e tem feito este trabalho, mostrado o caminho. Mas não podemos ficar só com o Jael. Tem que ter outros para fazer gols. A gente não pode só ter o Jael para marcar, porque daqui a pouco ele tem lesão ou suspensão. Haverá jogos sem eles”, acrescentou Lisca.

Contra o Londrina, o Joinville não poderá contar com as presenças do meia Carlos Alberto, do zagueiro Ligger e do lateral Fernandinho, que ainda não foram liberados pelo departamento médico, com problemas de lesão.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA X JOINVILLE

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data: 03 de setembro de 2016, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Marcio Soares Maciel e Leone Carvalho Rocha (GO)

LONDRINA: Marcelo Rangel; Lucas Ramón, Everton Sena (Matheus), Luizão e Paulinho; Bidía, Fillipe Soutto, Rondinelly e Zé Rafael (Rafael Gava); Marcos Vinícius e Keirrison

Técnico: Claudio Tencati

JOINVILLE: Samuel Pires; Everton, Danrlei, Fabiano e Diego; Naldo, Matheus Bertotto, Bruno Ribeiro, Bruno Farias; Giva e Jael

Técnico: Lisca

