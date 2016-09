Criciúma recebe CRB em busca de colar nos líderes da Segundona

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

O Criciúma segue no drama de manter vivo o sonho do acesso à elite do futebol nacional. Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que será disputada às 21h deste sábado, no estado Heliberto Hulse, o Tigre encara um dos times mais fortes da competição e que vive bom momento, o CRB.

Confira a tabela e as principais notícias da Segundona

Além da distância na tabela, pode se dizer que as equipes vivem uma diferente sequência recente na Segundona. O Criciúma, nono colocado com 30 pontos, vem de um empate diante do Goiás, jogando fora de casa, e não vencem há dois jogos. Já os alagoanos, que ocupam o terceiro lugar, com 37 pontos, receberam o Oeste na última rodada e saíram vitoriosos, acumulando um retrospecto de duas partidas sem perder.

Para tentar fazer valer o apoio da torcida em Santa Catarina, o time aurinegro terá que lidar com alguns problemas no meio-campo. Isso porque Juninho, apesar de ter voltado a treinar com bola, ainda não foi liberado pelo departamento médico e segue sendo dúvida.

Já pelo lado do Galo de Praia, Mazola Junior pode contar com o retorno de Éder. No entanto, o técnico ainda não confirmou se vai optar pelo veterano, ou pelo jovem Bruno Nascimento, para fazer par com Roger Gaúcho no setor criativo.

“Se eu for escolhido, sem dúvidas, eu vou com muito empenho e muita vontade para ajudar o CRB. Quando entro nos jogos, procuro conversar com os jogadores, principalmente os que jogam no ataque para encostar mais e assim fazer as jogadas”, declarou Éder. “O Criciúma vem com tudo para conquistar a vitória, mas nós temos qualidade para segurá-los, encaixar uma bola, fazer o gol e trazer os três pontos”, completou.

Tigre e Galo já se enfrentaram neste ano, pelo primeiro turno da Série B, e quem se deu melhor foi o CRB que jogando em casa venceu por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA-SC X CRB-AL

Local: Estádio Heribérto Hulse, em Criciúma (SC)

Hora: 21h (de Brasília)

Data: 3 de setembro de 2016

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (ASP-FIFA-RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moises (MAST-RJ) e Luiz Carlos Reagazone (ASP-FIFA)

CRICIÚMA: Luiz; Ricardinho, Raphael Silva, Diego Giaretta e Niltinho; Barreto, Felipe Guedes (Juninho), Douglas Moreira e Alex Maranhão; Roberto e Jheimy.

Técnico: Roberto Cavalo

CRB: Juliano; Marcos Martins, Fiego Jussani, Flavio Boaventura e Diego; Olívio, Matheus Galdezani; Roger Gaúcho e Bruno Nascimento (Éder); Luidy e Neto Baiano

Técnico: Mazola Junior

Recomendado para você