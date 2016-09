Com lance polêmico, Vila Nova e Luverdense ficam no 0 a 0

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O Vila Nova precisava da vitória contra o Luverdense para se credenciar na briga pelo G4 da Série B do Brasileirão. Jogando no Serra Dourada, as duas equipes fizeram um jogo morno e ficaram no 0 a 0.

A forte marcação, de ambas as equipes, foi o que marcou o jogo desta sexta-feira. Em um primeiro tempo com apenas dois chutes perigosos ao gol, o árbitro foi o personagem principal do lance mais polêmico do duelo. Moisés foi derrubado pelo zagueiro adversário dentro da área e o juiz marcou pênalti para o Vila Nova, no entanto, na sequência do lance, o bandeirinha assinalou impedimento, fazendo com que o juiz anulasse a marcação da penalidade.

Com o empate, o Vila Nova chegou a 37 pontos e manteve a oitava colocação. Na próxima rodada, os goianos enfrentam o Londrina, em briga direta pelo G4 da Segundona. Já o Luverdense manteve a 11ª colocação com 35 pontos. O próximo jogo da equipe é contra o Ceará, no Castelão.

Jogo morno e polêmico no primeiro tempo – As duas equipes entraram em campo com muita cautela. Sem se arriscar, Vila Nova e Luverdense fizeram um duelo morno no primeiro tempo. A única finalização perigosa dos primeiros 45 minutos foi logo no início do jogo, quando Ricardo arriscou de fora da área e quase surpreendeu o goleiro Saulo, do time da casa.

A postura defensiva dos dois times fez com que o jogo mantivesse o 0 a 0. Aos 45 minutos, no entanto, um lance que poderia ter mudado esse panorama. Depois de rápido contra-ataque, o camisa 10 Moisés entrou em velocidade na área e caiu depois de choque com o zagueiro. O juiz prontamente assinalou pênalti, mas viu o bandeirinha assinalar impedimento no lance e teve que voltar atrás na sua decisão, causando muita reclamação por parte dos jogadores e da torcida do Vila Nova.

Segundo tempo sem criação – A falta de criação de jogadas voltou a influenciar a partida no segundo tempo. Com os ânimos mais acalmados, as duas equipes voltaram a apostar na forte marcação. Mesmo com quatro volantes, o Vila Nova sofreu para segurar o ataque do Luverdense aos oito minutos. Depois de cobrança de bola parada, Luiz Otávio subiu mais que o marcador e cabeceou firme, mas para fora.

O Vila Nova buscou a resposta rápida. Depois de bola invertida, Moisés apareceu bem posicionado e chutou de primeira, mas viu Diogo Silva fazer defesa espetacular. A última boa chance do duelo foi do time da casa. Na ansiedade de fazer o gol e tentar a vitória, o Vila Nova alçava bolas na área. Vandinho aproveitou rebote e finalizou firme de perna direita, a bola foi no centro do gol e Diogo Silva segurou firme.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 0 X 0 LUVERDENSE

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Hora: 20h30 (de Brasília)

Data: 16 de setembro, sexta-feira

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho – SP (CBF-1)

Assistentes: Alberto Poletto Masseira – SP (CBF-1) e Daniel Luis Marques – SP (CBF-2)

Cartões amarelos: Maguinho (Vila Nova); Paulinho, Diogo Sodré, Raul Prata e Moacir (Luverdense)





VILA NOVA-GO: Saulo; Maguinho, Guilherme Teixeira, Reginaldo e Marcelo Cordeiro; Fagner (Joãozinho), Caíque (Vandinho), Geovane e Victor Bolt; Fabinho e Moisés

Técnico: Guilherme Alves

LUVERDENSE: Diogo Silva; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Jean Patrick (Moacir), Ricardo e Sérgio Mota; Rafael Silva (Douglas Baggio), Hugo e Alfredo (Diogo Sodré)

Técnico: Júnior Rocha

