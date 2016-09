Zé Ricardo combate a empolgação depois de vitória do Flamengo

O técnico Zé Ricardo acha que é muito cedo para ficar falando em heptacampeonato. O treinador do Flamengo garantiu que a equipe está com os pés no chão, porque ainda faltam muitos jogos para o final do Campeonato Brasileiro e as dificuldades vão aumentar. Na entrevista coletiva, o comandante rubro-negro fez questão de elogiar o desempenho da equipe, que saiu atrás no placar neste sábado, mas teve tranquilidade para mudar a história da partida contra o Vitória.

“Tivemos a dificuldade de começar atrás no placar, mas mantivemos a cabeça no lugar e merecemos a virada, apesar da grande atuação do goleiro do Vitória”, declarou, depois do triunfo por 2 a 1.

Zé Ricardo explicou que o time teve uma ótima semana e conseguiu o objetivo maior que era conquistar seis pontos nos confrontos com a Ponte Preta e o Vitória.

O treinador explicou sua opção por Fernandinho, lembrando que Everton vinha de nove partidas seguidas e estava desgastado fisicamente, como ficou comprovado no jogo diante da Ponte.

“O Fernandinho vem entrando bem, fiz a troca simples. No primeiro tempo, houve algumas ações, conseguimos acertar a saída de bola pelo lado direito e numa dessas conseguimos o gol de empate”, comentou.

Zé Ricardo disse que esperava um Vitória mais agressivo e que o time de Vagner Mancini (demitido após o jogo) criou dificuldades com a mobilidade de Cárdenas e Serginho, mas, após a inversão de posição entre Fernandinho e Gabriel, o Flamengo conseguiu se acertar em campo e criar condições para conseguir a vitória.

Para Zé Ricardo, a equipe do Flamengo está bem consciente das dificuldades que aparecem a cada partida. “O time está maduro e aprendeu a jogar sob pressão”, completou.

