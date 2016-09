Flamengo derrota o Vitória de virada e empata com o Palmeiras na liderança

O Flamengo derrotou o Vitória, de virada, por 2 a 1 e se manteve na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado na noite deste sábado, no Barradão, e o resultado fez a equipe carioca chegar aos 46 pontos ganhos, se igualando ao Palmeiras, mas o time paulista leva vantagem por ter mais gols e melhor saldo . O Leão da Barra, por sua vez, segue na zona do rebaixamento. O rubro-negro baiano soma 26 pontos ganhos e ocupa a 18 ª posição na tabela de classificação.

O Flamengo mereceu a vitória por ter controlado as ações durante a maior parte do jogo. O time carioca sofreu o primeiro gol, não se abalou e teve competência para virar o marcador e seguir buscando ampliar a vantagem, o que só não aconteceu por causa da boa atuação do goleiro Caíque. Zé Love fez o gol do Vitória, enquanto Fernandinho e Gabriel balançaram as redes para a equipe carioca.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, em São Paulo. Já o Vitória encara o Internacional, em Porto Alegre

O jogo – O Vitória começou pressionando e, logo aos quatro minutos, desperdiçou uma grande chance para abrir o marcador. Serginho bateu de longe, o goleiro Alex Muralha não conseguiu fazer a defesa e a bola sobrou para Cárdenas, que cruzou para Kieza, livre, mas o atacante conseguiu desperdiçar a jogada, mandando a bola para fora. Um minuto depois, Serginho voltou a chutar, depois de corte defeituoso de Rafael Vaz, mas a bola subiu demais.

O rubro-negro carioca sofria com a marcação cerrada do Vitória e não conseguia se organizar dentro de campo. Só aos dez minutos é que a equipe carioca deu sinal de vida em chute cruzado de Fernandinho que Caíque defendeu.

Depois da primeira jogada de perigo, o Flamengo passou a equilibrar a partida. Aos 14 minutos, Leandro Damião mandou a bomba e Caíque defendeu em dois tempos, ficando com a bola antes da chegada do atacante. Um minuto depois, Fernandinho cruzou e Leandro Damião desviou, mas a bola saiu.

A equipe dirigida por Zé Ricardo dominava completamente e seguia desperdiçando chances para marcar. Aos 17 minutos, Gabriel cruzou, a bola passou por todo mundo e Leandro Damião desperdiçou a oportunidade de concluir.

Mesmo dominado, o Vitória acabou saindo na frente, aos 21 minutos. Diego Renan chutou cruzado e Zé Love, de carrinho, empurrou para as redes de Alex Muralha.

O Flamengo levou algum tempo para se recuperar do gol sofrido e, só aos 31 minutos, voltou a aparecer na área baiana em chute longo de Fernandinho que o goleiro Caíque defendeu. Fernandinho, aliás, era o melhor jogador da equipe carioca, dando muito trabalho aos zagueiros do Vitória.

Aos 38 minutos foi a vez do lateral Pará cruzar na cabeça de Leandro Damião que mandou para fora quando tinha tudo para marcar o gol do empate. O time baiano deu a resposta no minuto seguinte, em chute forte de Serginho que obrigou Alex Muralha a se esticar todo para desviar para escanteio.

Aos 43 minutos, Fernandinho foi premiado pelo seu esforço e marcou o gol do empate. Pará tabelou com Willian Arão e cruzou para a cabeçada certeira do atacante.

O segundo tempo começou em ritmo mais lento. O Flamengo voltou melhor do que o Vitória, que apenas se preocupava em bloquear os avanços do adversário. Depois de um chute perigoso de Willian Arão que Caíque defendeu,o Flamengo desempatou aos 15 minutos. Gabriel tabelou com Diego e bateu forte para marcar o segundo gol.

Logo depois, o time carioca criou nova oportunidade para marcar. Alan Patrick cruzou e Damião cabeceou para grande defesa de Caíque. O Vitória só apareceu na área visitante aos 21 minutos, em chute de Kieza que obrigou Alex Muralha a praticar grande defesa para evitar o gol do empate. Aos 27 minutos, a situação da equipe baiana se complicou. O lateral Diego Renan recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo.

Em desvantagem numérica, o Vitória não conseguiu mais equilibrar o jogo. O Flamengo seguiu pressionando e desperdiçando oportunidades de marcar o terceiro gol e liquidar a fatura.

Aos 35 minutos, Caíque fez grande defesa em conclusão de Leandro Damião. Um minuto depois, o goleiro da equipe baiana voltou a aparecer bem em cabeçada de Réver.

Nos minutos finais, sem ser ameaçado pelo adversário, o Flamengo apenas tocou a bola para administrar o resultado e garantir mais uma vitória.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA-BA 1 X 2 FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Cartão Amarelo: Cárdenas, Diego Renan(Vitória); Rafael Vaz(Flamengo)

Cartão Vermelho: Diego Renan(Vitória)

Gols:

VITÓRIA: Zé Love, aos 21 minutos do primeiro tempo

FLAMENGO: Fernandinho, aos 43 minutos do primeiro tempo; Gabriel, aos 15 minutos do segundo tempo

VITÓRIA: Caíque, Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Serginho(Flávio) e Cárdenas; Zé Love, Marinho(Vander) e Kieza(Euller)

Técnico: Vagner Mancini

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego(Mancuello) e Gabriel(Marcelo Cirino); Leandro Damião e Fernandinho(Alan Patrick)

Técnico: Zé Ricardo

