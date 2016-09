Flamengo comemora fartura do elenco no segundo semestre

O Flamengo vem tendo um segundo semestre para comemorar. Na segunda posição do Campeonato Brasileiro, apenas três pontos atrás do líder Palmeiras, e já garantido nas oitavas de final da Copa Sul-Americana após eliminar o Figueirense em um duelo dramático. Na visão dos flamenguistas, o sucesso tem sido gerado por conta da qualidade do elenco. Diego entrou no meio-de-campo e deu outra movimentação, porém, deixou no banco peças como Federico Mancuello, argentino que vem correspondendo quando entra no decorrer dos confrontos. No ataque, Leandro Damião estava sendo visto como um reserva de luxo do peruano Paolo Guerrero, mas agora, claramente, disputa posição.

Atualmente, no banco de reservas, o técnico Zé Ricardo conta com atletas qualificados, como o zagueiro Juan, o volante colombiano Gustavo Cuéllar, o meia Alan Patrick e o atacante Emerson Sheik. Todos poderiam, por exemplo, ser titulares em vários outros clubes da Série A. O fato é comemorado na Gávea.

“É muito importante que o Zé Ricardo possa contar com muitas opções para montar o nosso time, pois estamos disputando duas competições de alto nível e a nossa ideia é brigar pelo caneco nas duas. O Flamengo sempre entra em campo pensando em ganhar e não podemos nos dar ao luxo de ficarmos fragilizados quando um ou outro jogador não tem condições de entrar em campo. Temos atletas que podem se perder por conta de lesão e suspensão e por isso mesmo as opções precisam estar sempre no mesmo nível de quem já vem atuando, para que nada fique comprometido”, afirmou o goleiro Alex Muralha.

Zé Ricardo lembrou que a comissão técnica tem tipo a possibilidade de preservar alguns titulares, apesar das críticas, como na derrota de 4 a 2 para o Figueirense no jogo de ida da Sul-Americana. Na volta, com a equipe principal, o Rubro-Negro avançou com um triunfo por 3 a 1.

“Ainda bem que o planejamento vem dando muito certo. Fomos criticados porque preservamos alguns atletas na partida de ida contra o Figueirense, por exemplo, mas era um risco calculado, pois eu sempre confio nos jogadores que mando a campo. Estamos com um plantel qualificado e essas alterações precisam acontecer de vez em quando”, analisou Zé Ricardo, sempre sereno ao dar entrevistas.

O elenco ganhou dois dias de folga e se reapresenta neste sábado, quando inicia a preparação para o duelo contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEANDRO DAMIÃO: O atacante Leandro Damião recebeu na manhã desta sexta-feira, na Gávea, uma camisa comemorativa por ter anotado o gol 12 mil da história do Flamengo. O tento foi anotado na vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi homenageado em um evento que contou ainda com a participação de ex-lateral Leandro, que marcou época na década de 80 defendendo o Rubro-Negro e a Seleção Brasileira.

Alguns sócios-torcedores, que foram sorteados, também puderam bater fotos com o atacante. Leandro Damião entregou a bola do gol autografada por ele ao Fla Experience, o museu do Rubro-Negro, localizado na Gávea.

Recomendado para você