Chape breca reação do Coxa e vence por placar mínimo na Arena Condá

Em campo na manhã deste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Coritiba duelaram na Arena Condá, e os anfitriões conseguiram o triunfo pelo placar mínimo, com gol marcado por Kempes, e ótima atuação do goleiro Danilo, que salvou a equipe de ser vazada realizando diversas defesas difíceis. O resultado deixa o Verdão do Oeste em boa situação na tabela, com 34 pontos na nona posição. Já o time paranaense fica em 14º, com 29.

O jogo – Com a bola rolando, o Coxa não se intimidou com a atmosfera da Arena Condá e tratou de agredir os donos da casa logo nos minutos iniciais do confronto, exigindo ótimas defesas do goleiro Danilo. Primeiro, aos 8 minutos, em cobrança de falta precisa de João Paulo, que o arqueiro precisou espalmar. Na sequência, aos 14, em potente chute de Alan Santos, defendido e mandado para escanteio.

A Chape demorou para se encaixar na partida, mas, quando finalmente entrou no jogo, acabou criando as melhores chances de gol da primeira etapa. Já perto do apito para o intervalo, aos 39, Arthur Maia acertou finalização na trave, e no rebote, o goleiro Wilson salvou os paranaenses de sair atrás do placar, defendendo nova finalização. A zaga afastou o perigo da área na sequência do lance, mas ainda houve tempo para aproveitar a sobra e exigir outra intervenção do arqueiro.

Na volta para o segundo tempo, o Coritiba voltou a testar a qualidade do goleiro Danilo, que voltou a se destacar com defesa importante para impedir que um cabeçada de Alan Santos entrasse no gol, aos 4 minutos.

Sem deixar abaixar o ímpeto, os donos da casa seguiram agredindo e finalmente largaram na frente no placar. Aos 25, Dener Assunção e Arthur Maia fizeram boa jogada pela esquerda, que acabou com cruzamento para Kempes na área, que de cabeça, não desperdiçou e abriu o marcador para a Chape.

O Coxa respondeu e ficou muito perto de anotar o gol de empate poucos minutos depois. Iago acertou cabeçada perigosa em peixinho e exigiu defesa incrível de Danilo, que salvou gol certo e impediu que o duelo voltasse para a igualdade no placar.

O time visitante tentou sem sucesso novas chegadas ao ataque, que não superou a manhã inspirada do goleiro da casa. A Chape, com o resultado que precisava, até tentou encaixar contragolpes para matar o jogo, mas não conseguiu concluir as jogadas com sucesso.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X CORITIBA

Local: Arena Condá, em Chapeco (SC)

Data: 11 de setembro de 2016, domingo

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Diego Almeida Real (Asp.Fifa-RS)

Assistentes: Jose Eduardo Calza (RS) e Alexandre A. Pruinelli Kleiniche (RS)

Público: 6.101 presentes

Renda: R$ 72.125,00

Cartões amarelos: Alan Santos, Evandro e Juan (Coritiba);

GOLS: CHAPECOENSE: Kempes, aos 25 minutos do segundo tempo.

CHAPECOENSE: Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener Assunção; Matheus Biteco, Gil (Lucas Gomes), Cleber Santana e Arthur Maia (Sérgio Manoel); Kempes (Rafael Bastos) e Bruno Rangel.

Técnico: Caio Júnior

CORITIBA: Wilson; Walisson Maia (César Benítez), Luccas Claro, Juninho e Juan (Yan); Alan Santos, João Paulo, Raphael Veiga e Iago; Neto Berola (Evandro) e Leandro.

Técnico: Paulo César Carpegiani

