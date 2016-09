CBF confirma Santos e Flamengo em rodada dupla no Pacaembu

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a mudança de local do jogo entre Santos e Santa Cruz, pela 26ª rodada do Nacional. A partida, antes prevista para a Vila Belmiro, será disputada no Pacaembu, em São Paulo, no dia 18 de setembro.

O horário do duelo também foi alterado. Anteriormente, aconteceria às 11 horas (de Brasília), sendo um dos jogos da manhã. Com as mudanças, as equipes entrarão em ação às 18h30 (de Brasília).

Quem também jogará no estádio Paulo Machado de Carvalho é o Flamengo. No mesmo dia, mas às 11 horas (de Brasília), os cariocas encaram o Figueirense, também pela 26ª rodada do Nacional.

A possibilidade de jogar na capital paulista já havia sido pedida pelo clube carioca. Com a anuência dos adversários, e também da Federação Paulista, o confronto foi confirmado para o estádio municipal. O Fla já atuou no local em 2016, diante do Fluminense, no Campeonato Carioca.

Por fim, a CBF também comunicou a alteração no horário da partida entre Vitória e Botafogo, no Barradão. O duelo segue no dia 18, mas passa das 16 horas para 18h30.

