Após longo silêncio, Noguera admite conversa com repórter, mas nega ameaça

O zagueiro Fabián Noguera decidiu, na tarde desta segunda-feira, finalmente se manifestar sobre o caso de polícia envolvendo ele e um jornalista que cobre o Santos. Depois do amistoso contra o Kenitra, no último dia 28 de janeiro, vencido pelo Peixe por 5 a 1, no Pacaembu, o argentino ameaçou o repórter após ler uma crítica em uma rede social. Quase um mês após a ocorrência, o jogador se pronunciou e admitiu que chamou o profissional para uma conversa após a partida. Porém, o santista negou que tenha feito a ameaça.

Vale lembrar que após o ocorrido, Noguera se reuniu com os jogadores do Peixe para dizer que o repórter mentiu nas acusações e que nada tinha acontecido, inclusive a tal ‘conversa’, admitida por ele nesta segunda. Diversos atletas acreditaram na versão do argentino e ficaram contra o jornalista. Porém, pessoas próximas do zagueiro afirmaram que ele assumiu a culpa do ocorrido, mas que vai negar o fato publicamente, pois não quer ser um ‘réu confesso’. Além disso, o defensor diz ter testemunhas provando sua versão da história e também afirmou que irá processar o profissional de imprensa.

“Houve uma troca verbal. Não houve nenhum tipo de ameaça, muito menos de agressão física. Alguém pode realmente acreditar que em um lugar público, com muitas pessoas ao redor, se uma pessoa agride fisicamente outro, não vai ser interceptada pela segurança, polícia ou qualquer outra pessoa?”, escreveu Noguera em sua conta no Facebook.

Durante a partida diante dos marroquinos, o jornalista escreveu em seu Twitter que o zagueiro falhou no único gol tomado pelo Santos. Após o término do amistoso, o argentino aproveitou o fim das entrevistas no Pacaembu e chamou o repórter para conversar em um canto próximo das escadas que ficam atrás do Tobogã. Lá, o defensor agarrou o profissional de imprensa pela gola da camisa e afirmou: “Quem paga você para falar mal de mim? Eu vou te acompanhar e se você continuar falando mal de mim, a conversa vai ser pior”.

Após a ameaça, o jornalista encerrou seu trabalho no estádio paulistano e registrou um Boletim de Ocorrência pela Internet contra o jogador. Mesmo com a ameaça sendo divulgada pela imprensa, a diretoria do Santos não quis comentar o assunto e também não aplicou nenhuma punição efetiva ao argentino.

Tentando amenizar a situação, o presidente Modesto Roma Júnior propôs que o argentino confessasse a ameaça e pedisse desculpas ao profissional de imprensa. Porém, após os problemas internos envolvendo a demissão do ex-gerente de futebol Sérgio Dimas, o problema com Noguera acabou sendo ofuscado.

Leia o texto completo publicado por Noguera:

“Eu me comunico com vocês novamente algum tempo depois para esclarecer algumas questões que foram ditas contra mim e que me ofende, não só para mim mas também para minha família e gente querida. Até agora eu tinha decidido não mencionar o fato, não dar mais importância e não causar problemas na vida do clube. No entanto, eu preciso especificar o que aconteceu em detalhes para não permitir que sujem meu bom nome.

No sábado, 28 de janeiro, após o amistoso com Kenitra, no Pacaembu, eu me informei que o único comentário negativo da partida tinha sido de um jornalista em particular e apontado para mim. Na verdade, não foi a primeira vez que recebi comentários dessa pessoa, muitas vezes maliciosamente. É por isso que quando o jogo finalizou, pedi um momento para falar na zona mista. Ele, que estava por trás da cerca, passou por segurança, autorizado por mim, para falar pessoalmente.

Vale ressaltar que na zona mista tinha pelo menos quinze jornalistas de diferentes meios de comunicação, ajudantes e funcionários do clube. Nós nos afastamos cinco ou seis metros para conversar ficando à vista de todos eles. Eu perguntei se ele tinha algum interesse particular em me criticar, porque eu estava sofrendo no meu trabalho. Ele pediu para não levá-lo mais, ele queria continuar trabalhando no local, ao que eu respondi que ele também deixe-me fazer o meu trabalho tranquilo. Só isso. Uma troca verbal. Não houve nenhum tipo de ameaça, muito menos de agressão física.

Alguém pode realmente acreditar que em um lugar público com muitas pessoas ao redor, se uma pessoa agride fisicamente outro, não vai ser interceptadas pela segurança, polícia ou qualquer outra pessoa? Se o fato tivesse acontecido, tendo em vista os seus colegas, a notícia não tinha sido espalhada nos portais e redes sociais minutos mais tarde? Nada disso aconteceu. Nem mesmo no dia seguinte.

Curiosamente, a “notícia” foi lançada na quinta-feira, uma vez que ele pode ver que não fui registrado na primeira lista para jogar o Paulistão, que foi lançada na quarta-feira. Infelizmente, quando a “informação” foi dada pelas redes sociais e portais, imediatamente foi tomada como verdadeira, sem contrastando-a com diferentes fontes.

Há um processo de difamação. Este episódio não só me afeta profissionalmente, mas também pessoalmente, manchando meu nome e reputação, uma situação que é difícil de reverter mesmo em uma mentira. Não é de admirar que espalhem a mentira, como eu entendo a sua missão clara para conseguir maior impacto do seu trabalho, mesmo que para isso deva mentir e agir de forma maliciosa, mas fiquei surpreso que nenhuma nenhum outro jornalista desmentia.

Por sorte, eu tenho testemunhas para esclarecer o episódio na Justiça, da qual estou disponível, e ações que já estão nas mãos de meu advogado. Depois de esclarecer isso vou iniciar uma ação legal por difamação. Seria bom pra esclarecer a verdade, ser concedido o mesmo impacto na mídia que a notícia falsa.

Finalmente, gostaria de agradecer o apoio dos meus companheiros de equipe e comissão técnica, que têm pleno conhecimento de que nenhuma ameaça ou agressão de qualquer tipo foi feita. Além disso, você, fãs santistas, que esperaram para ouvir a minha palavra e foi dado o benefício da dúvida, espero que esta situação seja esclarecida o mais rapidamente possível para virar a página e deixar claro que eles não podem dizer qualquer coisa sobre uma pessoa”.