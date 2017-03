Alimentando a fama, Felipe Melo exibe seu novo cachorro da raça Pit Bull

A autenticidade de Felipe Melo o transformou em um jogador polêmico. Além de ter um bom passe e visão de jogo quando está atuando na posição de volante, o atleta costuma se entregar bastante nas partidas: não parece faltar, em nenhum momento, raça quando joga – o que o faz ser o representante da torcida dentro de campo. Com isso veio a fama de Pit Bull, pela qual Melo aparentemente gosta. Em publicação no Instagram, nesta quarta-feira, o jogador provou que assumiu o apelido e agora tem um cachorro de estimação da raça, o Ousado de Melo, como batizou.

Com vocês Ousado de Melo!! Muito obrigado pelo lindo presente @alex_piffer @pifferpitbull #ousadoooo#TemJeitoNaoTa ???? Uma publicação compartilhada por felipe (@felipemelo) em Mar 1, 2017 às 4:15 PST

Após desfalcar a equipe na partida contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, o volante que recebeu 13 pontos no supercílio direito voltou a treinar normalmente na reapresentação do elenco na Academia, nesta terça-feira. Com a região do corte menos inchada, a tendência é que o jogador esteja disponível na próxima rodada do Estadual, quando o Verdão visita o Red Bull Brasil na sexta, em Campinas, às 21h05 (de Brasília).

O Alviverde tem a oportunidade de corrigir alguns erros e buscar um maior entrosamento já que se trata de uma semana livre para treinos. Além disso, projetando a estreia na Libertadores, contra o Atlético Tucumán, da Argentina, a equipe tem somente o jogo desta sexta para ajustar o time que enfrenta o primeiro grande desafio do clube na temporada.