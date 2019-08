Yuri Alberto perde espaço, e Santos admite venda por “poucos milhões”

Dupla de ataque de Rodrygo e artilheiro nas categorias de base, Yuri Alberto ainda não se firmou no elenco profissional do Santos. Promovido no fim de 2017, o atacante não tem sido opção nem no banco de reservas com o técnico Jorge Sampaoli.

Com 18 anos e na briga por espaço com Eduardo Sasha, Uribe e Kaio Jorge, Yuri pode ser negociado ainda nessa janela internacional de transferências. E por “poucos milhões”.

Depois de ser procurado por clubes como Arsenal e Manchester United, da Inglaterra, entre 2016 e 2017, o Peixe admite vender Yuri por muito menos que o esperado anteriormente. Os representantes acreditam que 1 milhão de euros (R$ 4,4 mi) pode ser suficiente.

O problema para o Alvinegro é o contrato perto do fim. O vínculo se encerra em 31 de julho de 2020 e, a partir de fevereiro o atleta pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe para sair de graça. Dessa forma, times da Europa não oferecerão muito se podem tê-lo sem custos em pouco tempo.

Yuri Alberto tem sido utilizado pela equipe sub-20 e só atuou três vezes pelo profissional em 2019 – ao todo, são 22 jogos, com dois gols.

Em alta na seleção brasileira

Sem espaço com Sampaoli, Yuri Alberto segue bem cotado na Seleção. O atacante foi capitão da equipe sub-18, dirigida por André Jardine, e fez um gol e deu duas assistências em amistosos contra Boavista e Sampaio Corrêa.

Em uma jogada diante do Boavista, o Menino da Vila atingiu 36 km/h em uma arrancada. O lance quase terminou em gol (veja abaixo).

“Fui para a Seleção muito motivado pela oportunidade e por estar novamente com esse grupo, que tantas coisas boas me trouxe na minha ainda curta carreira. Fiquei muito feliz em ser capitão nesses dois jogos. Isso me trouxe uma confiança ainda maior, para que pudesse ter esse bom desempenho com gol e assistências. O trabalho no Santos continua, sempre buscando evolução e para que tenha este tipo de apresentação nas próximas oportunidades. E que eu possa seguir sendo chamado para estar na Seleção”, disse Yuri.