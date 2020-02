Artilheiro, Willian tem aproveitamento impressionante nas finalizações

O Palmeiras teve problemas no setor ofensivo durante boa parte da temporada passada. Mesmo que ainda seja cedo para cravar que Willian é a solução dos problemas do Verdão, o atacante vem provando o seu valor nos primeiros jogos de 2020. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, ele vem se destacando no aproveitamento das finalizações.

De acordo com o Footstats, o centroavante precisa de dois chutes para marcar um gol no Campeonato Paulista 2020. Sem contar Arthur Gomes, do Santos, e Brenner, do São Paulo, que disputaram menos de 90 minutos na competição, Willian é o jogador com melhor aproveitamento na conversão de chutes em gols dentre os quatro grandes.

O camiseta 29 é o artilheiro do Paulistão. Após cinco rodadas, Willian já balançou as redes cinco vezes, sendo três delas na sua estreia como titular, diante do Oeste. Além do Rubrão, Ponte Preta e Ituano também foram vítimas.

Com Vanderlei Luxemburgo, o atacante tem desempenhado funções diferentes em relação ao ano passado. Enquanto comandante do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari costumava utilizavar Willian aberto pelo lado direito, função exercida em 2018, ano da conquista do Campeonato Brasileiro. Já o atual treinador do Verdão prefere vê-lo mais como centroavante.

Com o intuito de manter a boa fase e buscar a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Mirassol. Válida pela sexta rodada, a partida marca a estreia do gramado sintético do Allianz Parque.