Vitória do Corinthians deixa São Paulo dependendo de vitória simples no Paulistão

O São Paulo está um pouco mais aliviado: depende de uma vitória simples na última rodada da fase de classificação para assegurar a vaga nas quartas de final do Paulistão. Neste domingo, o Tricolor contou com a ajuda de um antigo rival: o Corinthians venceu o Oeste em casa e manteve o Tricolor como vice-líder do grupo D.

A decisão do São Paulo no Estadual será na quarta-feira à noite. O Tricolor precisa dos três pontos no confronto contra o São Caetano, no Anacleto Campanella, para não depender de outro resultado na rodada.

Na chave, o São Paulo soma 14 pontos e está atrás do líder Ituano, que chegou a 17. Se vencesse o Corinthians, o Oeste poderia ultrapassar a equipe do Morumbi, contudo o time de Barueri, que na última rodada enfrenta o Mirassol em casa, ficou estacionado nos 12 pontos.

